Какие инструменты поддержки помогают экспортерам в Казахстане развиваться

Два казахстанских предприятия успешно расширяют производство и поставляют крахмал, патоку, муку и крупы за рубеж.

К примеру, как отмечено на сайте Informburo.kz, Жаркентский крахмалопаточный завод расширяет и модернизирует производство, а также намерен увеличить закупку кукурузы с 90 до 120 тысяч тонн.

Причина этого – активный выход на зарубежные рынки. За этими цифрами заманчивые перспективы развития целого района, где крестьяне выращивают отличную кукурузу.

Польза всему району

Жаркентский крахмалопаточный завод (ЖКПЗ) расположен в Панфиловском районе Жетысуской области.

Район еще с советских времен был знаменит своими кукурузными полями. Но вот с переработкой этого ценного сырья ситуация складывалась непросто – построенный несколько десятилетий назад крахмалопаточный завод долгое время простаивал, да и емкость у него была небольшой – 15 тонн в сутки.

Сегодня ситуация иная: завод выпускает более 25 видов продукции, 40% сырья экспортирует в страны ближнего зарубежья. Всего было инвестировано более 1,8 млрд тенге для расширения, модернизации завода и увеличения объёма переработки кукурузы до 100 тысяч тонн в год.

Фото: KazakhExport

Выйти на зарубежные рынки и потеснить поставщиков, которые уже давно там работали, было непросто.

Найти покупателей помог KazakhExport. Приглашали нас на выставки, проходившие за рубежом, организовывали встречи. Помнится, на одной такой выставке в Ташкенте мы проводили до 20 встреч в день, показывали образцы своей продукции, рассказывали о возможностях и перспективах. Это было очень важной поддержкой для завода, – рассказал коммерческий директор ЖКПЗ Рустам Турдахунов. – Сейчас нас хорошо знают в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане. Недавно обратились покупатели из Туркменистана, мы уже отгрузили туда несколько вагонов крахмала и патоки, надеемся, будем сотрудничать. Также мы ведем тесное сотрудничество с рынком Российской Федерации, несмотря на то что на территории страны имеется семь таких же заводов. Уникальность нашего производства в том, что мы можем выпускать продукцию для конкретного производства.

Фото: KazakhExport

Цифры возрастающего экспорта радуют. Но есть и немалые риски: например, покупатель не сможет или не захочет вовремя заплатить за полученную продукцию.

Здесь нам крайне важную поддержку оказал KazakhExport – выступил гарантом возврата денежных средств. Это помогло нам расширить сбыт. Планируем и производство наращивать, увеличиваем закупку кукурузы с 90 до 120 тысяч тонн. Крестьяне уже знают об этом, тоже собираются увеличить посевные площади, так что такой шаг даст толчок к развитию всего района. Рустам Турдахунов

Новые проекты и уверенность в их реализации

Многопрофильную компанию «Мибеко» тоже хорошо знают не только в Костанайской области, где она расположена, но и за рубежом. Более десяти лет работы на рынке муки, зерна и большого ассортимента круп создали репутацию надежного современного производства.

Фото: KazakhExport

С самого начала наше предприятие было нацелено на экспорт, – пояснил менеджер ТОО «Мибеко» Мирзомуким Кадыров. – И география экспорта с каждым годом расширяется. С 2007 года мы поставляем свою продукцию в Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, с 2012 года в список покупателей добавились Туркмения и Россия, с 2017 года – Германия, Литва, Шри-Ланка, Болгария, Турция, Словения, Сербия, Украина.

Увеличение поставок потребовало расширения производства.

В планах предприятия – реконструкция цеха по переработке гречихи под цех по переработке круп и хлопьев мощностью 60 тонн в сутки и строительство гречпросозавода мощностью переработки 55 тонн в сутки зерна под производство гречневой крупы. Инвестиционные затраты по первому проекту составляют 450 млн тенге, по второму – 598 млн тенге. При этом половина собственные средства, половина – заемные. Для успешной реализации этих проектов ТОО «Мибеко» воспользовалось одним из инструментов поддержки KazakhExport – страхованием займа. Это добавило нам уверенности. Мирзомуким Кадыров

Фото: KazakhExport

Все это позволит создать новые рабочие места. Даст новые возможности для крестьянских хозяйств и сельхозпроизводства в области в целом.

Число экспортеров растет

Широкий спектр полезных для экспортеров услуг предлагает компания KazakhExport, которая входит в структуру нацхолдинга «Байтерек». И такая поддержка дает свои плоды: несырьевой экспорт растет. Только за май в этом году Казахстан отправил за рубеж на 56,8% больше продукции, чем в мае годом ранее. По данным министерства торговли и интеграции число активных экспортеров в стране по итогам 2021 года превысило 540, это на сто предприятий больше, чем было в 2020 году.