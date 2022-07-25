КПО представила результаты производственной деятельности за первое полугодие

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) 22 июля представила результаты производственной деятельности за первое полугодие 2022 года.

За данный период добыто около 71,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа на экспорт и очищенного газа для использования в качестве топлива. Дополнительно было закачано в пласт 5,7 млрд кубометров сырого газа, что составило 54,3% от общего объема добытого газа.

В ходе освоения Карачаганакского месторождения КПО тесно сотрудничает с акиматом ЗКО и полномочным органом – ТОО «PSA», применяя новейшие технологии для увеличения добычи и, следовательно, поступлений доходов в региональный и республиканский бюджеты. В основе этой созидательной синергии лежит взаимное уважение интересов и социальная ответственность. Генеральный директор КПО Джанкарло Рую

Гендиректор добавил, что в настоящее время идет трансформация всей отрасли, связанная в том числе с переходом к использованию возобновляемых источников энергии и со стремлением к достижению углеродной нейтральности.

КПО намерена принять самое активное участие в этом процессе. Наша стратегия «КПО-365» охватывает целый ряд перспективных направлений по снижению выбросов CO2. Джанкарло Рую

КПО неукоснительно следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения РК, касающихся профилактики заболевания КВИ на фоне продолжающейся пандемии. Предпринимаются все необходимые меры по защите здоровья сотрудников компании и подрядных организаций c целью обеспечить бесперебойную работу нефтепромысла и дальнейшую реализацию капитальных проектов.

За первое полугодие 2022 года показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99,96%, что является достижением мирового уровня. На сегодня общий объем инвестиций КПО в природоохранные мероприятия составляет 446 млн долларов.

КПО является одной из первых компаний в Казахстане, успешно внедрившей программу развития местного содержания. За первое полугодие доля местного содержания в контрактах КПО на закупку товаров, работ и услуг достигла 54,8%, что в денежном выражении составило 205,9 млн долларов.

Последовательно и планомерно продолжается национализация кадров. Так, в первом полугодии количество местных сотрудников КПО в процентном выражении составило 98% от общего количества инженерно-технических работников и 85% от всего руководящего персонала.

На сегодняшний день суммарный объем средств, выделенных КПО на развитие социальной инфраструктуры в регионе, превысил 456 млн долларов.

Объем инвестиций компаний-партнеров КПО в разработку Карачаганакского проекта на текущий момент составляет около 29 млрд долларов.