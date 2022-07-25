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Цены на нефть снижаются из-за туманного экономического прогноза

прогноз Фото: pixabay
Трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть в условиях высокой экономической неопределенности. Мировые центробанки нацелены на сдерживание ускорения инфляции. Это может привести к рецессии, передает Zakon.kz.
По состоянию на 10:39 по времени Нур-Султана цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,75%, до 97,64 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,74%, до 93,97 доллара, – сообщает 1prime.ru.

Устойчивое снижение цен на нефть в ближайшей перспективе прогнозирует основательница Vanda Insights Вандана Хари. Она отметила, что заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США послужит «новым напоминанием» о существующих экономических трудностях.

Итоги заседания будут опубликованы 27 июля 2022 года.

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