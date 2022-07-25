Цены на нефть снижаются из-за туманного экономического прогноза

Фото: pixabay

Трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть в условиях высокой экономической неопределенности. Мировые центробанки нацелены на сдерживание ускорения инфляции. Это может привести к рецессии, передает Zakon.kz.

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