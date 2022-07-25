Две плантации с марихуаной нашли полицейские в Кызылординской области
Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана
Плантации с искусственно выращиваемой марихуаной выявили полицейские в Кызылординской области. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД Актоты Боранова, передает корреспондент Zakon.kz.
В Кызылординской области сотрудниками полиции задержан житель, выращивавший наркосодержащее растение. 51-летний мужчина выращивал коноплю близ берега Сырдарьи на территории Жанакорганского района. Стоит отметить, что специально выращенная конопля уже достигла двух метров в высоту. Обнаружено 90 кустов.Представитель МВД Актоты Боранова
Также на брифинге сообщили, что другую плантацию с искусственно выращиваемой марихуаной нашли полицейские среди зарослей шенгеля и саксаула в 45 километрах к юго-западу от села Жуантобе Шиелийского района Кызылординской области.
Отмечается, что задержан 37-летний житель областного центра, который тщательно оберегал свой урожай от посторонних глаз, а для прокалывания колес подъезжавших автомашин злоумышленник на дороге в сторону делянки рассыпал самодельные металлические шипы.
Полицейские, помимо крупного посева в более чем 4 тыс. кустов, нашли на месте продукты питания, насос, палатку, водяной мотор, 20-метровый шланг, лопату, мотыгу для культивирования и выращивания конопли.Актоты Боранова
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