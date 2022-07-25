Две плантации с марихуаной нашли полицейские в Кызылординской области

Плантации с искусственно выращиваемой марихуаной выявили полицейские в Кызылординской области. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД Актоты Боранова, передает корреспондент Zakon.kz.

В Кызылординской области сотрудниками полиции задержан житель, выращивавший наркосодержащее растение. 51-летний мужчина выращивал коноплю близ берега Сырдарьи на территории Жанакорганского района. Стоит отметить, что специально выращенная конопля уже достигла двух метров в высоту. Обнаружено 90 кустов. Представитель МВД Актоты Боранова

Также на брифинге сообщили, что другую плантацию с искусственно выращиваемой марихуаной нашли полицейские среди зарослей шенгеля и саксаула в 45 километрах к юго-западу от села Жуантобе Шиелийского района Кызылординской области.

Отмечается, что задержан​ 37-летний житель областного центра, который тщательно оберегал свой урожай от посторонних глаз, а для прокалывания колес подъезжавших автомашин злоумышленник на дороге в сторону делянки рассыпал самодельные металлические шипы.