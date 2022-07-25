Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Две плантации с марихуаной нашли полицейские в Кызылординской области

Наркотики, марихуана, МВД Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана
Плантации с искусственно выращиваемой марихуаной выявили полицейские в Кызылординской области. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД Актоты Боранова, передает корреспондент Zakon.kz.
В Кызылординской области сотрудниками полиции задержан житель, выращивавший наркосодержащее растение. 51-летний мужчина выращивал коноплю близ берега Сырдарьи на территории Жанакорганского района. Стоит отметить, что специально выращенная конопля уже достигла двух метров в высоту. Обнаружено 90 кустов.Представитель МВД Актоты Боранова

Также на брифинге сообщили, что другую плантацию с искусственно выращиваемой марихуаной нашли полицейские среди зарослей шенгеля и саксаула в 45 километрах к юго-западу от села Жуантобе Шиелийского района Кызылординской области.

Отмечается, что задержан​ 37-летний житель областного центра, который тщательно оберегал свой урожай от посторонних глаз, а для прокалывания колес подъезжавших автомашин злоумышленник на дороге в сторону делянки рассыпал самодельные металлические шипы.

Полицейские, помимо крупного посева в более чем 4 тыс. кустов, нашли на месте продукты питания, насос, палатку, водяной мотор, 20-метровый шланг, лопату, мотыгу для культивирования и выращивания конопли.​Актоты Боранова

Читайте также

МВД планирует внести изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия

Кому запретят оплачивать штраф со скидкой в 50% за нарушение ПДД

Житель Акмолинской области похитил пасшегося без присмотра породистого барана

Айша Тулеубекова
МВД РК Казахстан Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Брин развелся с женой из-за Илона Маска
Сооснователь Google развелся с женой из-за Илона Маска
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
многодетная семья, матери, дети, проблемы, Казахстан
Специалисты назвали причины феномена многодетности в Казахстане
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Коронавирус Казахстан 24 июля
Небольшой спад заболевания COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Мекка хадж
Токаев совершил малый хадж в Мекке
Шымкент ребенок кома
Трехлетний малыш упал в бассейн в Шымкенте: он в коме
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления