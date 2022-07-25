Водители подрались на дороге в Кентау

В Кентау полицейские при патрулировании улиц заметили водителей, которые дрались на проезжей части, и сразу же направились к ним для выяснения обстоятельств. Они и разняли мужчин, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомобиля Alphard написал заявление на водителя Hyundai.

По словам потерпевшего, двигаясь на своем автомобиле Alphard, он по неосторожности чуть не сбил женщину, стоявшую на обочине дороги. В этот момент из автомашины Hyundai вышел муж женщины и начал избивать его, выражаясь различными нецензурными словами в его сторону. Водитель Hyundai не остановился на этом, разбил окно автомобиля потерпевшего и причинил материальный ущерб в размере 200 тыс. тенге.

При проверке документов было установлено, что водитель Hyundai находился в состоянии алкогольного опьянения и управлял автомобилем в нетрезвом виде. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Кроме того, стало известно, что автовладелец ранее был лишен водительских прав.

В отношении водителя Hyundai проводится досудебное расследование.