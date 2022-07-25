Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Водители подрались на дороге в Кентау

Водители подрались на дороге в Кентау Фото: pexeles
В Кентау полицейские при патрулировании улиц заметили водителей, которые дрались на проезжей части, и сразу же направились к ним для выяснения обстоятельств. Они и разняли мужчин, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомобиля Alphard написал заявление на водителя Hyundai.

По словам потерпевшего, двигаясь на своем автомобиле Alphard, он по неосторожности чуть не сбил женщину, стоявшую на обочине дороги. В этот момент из автомашины Hyundai вышел муж женщины и начал избивать его, выражаясь различными нецензурными словами в его сторону. Водитель Hyundai не остановился на этом, разбил окно автомобиля потерпевшего и причинил материальный ущерб в размере 200 тыс. тенге.

При проверке документов было установлено, что водитель Hyundai находился в состоянии алкогольного опьянения и управлял автомобилем в нетрезвом виде. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Кроме того, стало известно, что автовладелец ранее был лишен водительских прав.

В отношении водителя Hyundai проводится досудебное расследование.

Читайте также

Вышел во двор: в ВКО пропал 3-летний малыш

3 человека погибли в ДТП в Атырауской области

Трехлетний малыш упал в бассейн в Шымкенте: он в коме

Анастасия Стативкина
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Брин развелся с женой из-за Илона Маска
Сооснователь Google развелся с женой из-за Илона Маска
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
многодетная семья, матери, дети, проблемы, Казахстан
Специалисты назвали причины феномена многодетности в Казахстане
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Коронавирус Казахстан 24 июля
Небольшой спад заболевания COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Мекка хадж
Токаев совершил малый хадж в Мекке
Шымкент ребенок кома
Трехлетний малыш упал в бассейн в Шымкенте: он в коме
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления