1,5 млн тенге за положительное решение: адвоката осудили на 3 года

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К трем годам лишения свободы осуждена адвокат Карагандинской областной коллегии адвокатов Алханова Б. Она предлагала взятку за положительное решение вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, сообщает Zakon.kz.

21 июля приговором Казыбекбийского районного суда к трем годам лишения свободы осуждена адвокат Карагандинской областной коллегии адвокатов Алханова Б., с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Она признана виновной по факту подстрекательства к даче взятки должностным лицам Шахтинского городского суда в виде денег в сумме 1 млн 500 тыс. тенге за положительное решение вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного. Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области Приговор не вступил в законную силу. Читайте также Названа дата суда над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой Дело руководства Нацмузея: Мухамедиулы продлили арест на три месяца На 1,4 млн тенге оштрафовали компанию, владеющую рынком «Алтын Орда»

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