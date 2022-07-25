1,5 млн тенге за положительное решение: адвоката осудили на 3 года
Фото: Zakon.kz
К трем годам лишения свободы осуждена адвокат Карагандинской областной коллегии адвокатов Алханова Б. Она предлагала взятку за положительное решение вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, сообщает Zakon.kz.
21 июля приговором Казыбекбийского районного суда к трем годам лишения свободы осуждена адвокат Карагандинской областной коллегии адвокатов Алханова Б., с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
Она признана виновной по факту подстрекательства к даче взятки должностным лицам Шахтинского городского суда в виде денег в сумме 1 млн 500 тыс. тенге за положительное решение вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области
Приговор не вступил в законную силу.
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