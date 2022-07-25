Как формируют антикоррупционную культуру в Алматы

Формирование антикоррупционной культуры в Алматы продолжается благодаря усилиям как Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы, так и активных граждан, передает Zakon.kz.

Не секрет, что профилактика– один из важных, эффективных методов борьбы с таким негативным явлением, как коррупция. Причем, большую роль играет вовлечение в профилактику коррупционных правонарушений самих граждан.

Неслучайно роль общественности обозначена в Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы. В стратегическом документе уделено особое внимание вопросам повышения общественной осведомленности и вовлеченности гражданского общества. Внедрять антикоррупционную культуру в казахстанском обществе помогают общественные деятели, почетные ветераны труда, предприниматели и лидеры молодежного движения.

Результаты такой работы можно увидеть уже сейчас. По словам врио первого заместителя руководителя антикоррупционного ведомства Алматы Каната Салимбаева, раньше наиболее частыми материалами были обращения от населения о фактах вымогательства с них взяток, а теперь и сами госслужащие нередко подают сигналы о предлагаемых им вознаграждениях.

К примеру, поступают сообщения как от рядовых сотрудников организаций о факте подкупа за 500 тыс. тенге, так и от руководителей госорганов о предложении взятки в размере 77 млн тенге. В целом, результаты профилактической работы также повлияли на снижение коррупционных преступлений за 2020-2021 годы на 32,5%. Канат Салимбаев

Специально для молодых людей, кто вошел в число помощников в формировании антикоррупционной культуры, проводят мастер-классы и семинары, чтобы они как можно эффективнее доносили главную мысль о том, что взятка – это зло, и только от решения каждого гражданина, будь он госслужащим или получателем госуслуг, зависит успех борьбы с коррупцией.

Руководитель республиканского проектного офиса Sanaly urpaq Кайыржан Токушев отмечает важность просветительской работы и активного студенческого самоуправления для предупреждения фактов коррупции в учебных заведениях.

Еще одним инструментом в формировании антикоррупционной культуры является поощрение казахстанцев за сообщения о факте коррупционного правонарушения. По информации алматинской Антикоррупционной службы, в текущем году за шесть месяцев в мегаполисе поощрены три человека, размер вознаграждения составил более 641 тыс. тенге.

Поощрение лиц, сообщивших о фактах коррупции, иным образом оказывающих содействие в этом, является действенным механизмом по противодействию коррупции. Необходимо подчеркнуть, что поощрение осуществляется только при достоверности информации, а также наличии вступившего в законную силу приговора суда. Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы

Сумма вознаграждения зависит от тяжести коррупционного правонарушения. При сообщении о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причиненного ущерба не превышает 1 тыс. МРП (3 млн 63 тыс. тенге), вознаграждение составляет от 30 до 100 МРП. Если сумма выше указанной, то вознаграждение составляет 10%, но не более 4 тыс. МРП (12 млн 252 тыс. тенге).

Оставить сообщения не только о фактах коррупции, но и о давлении на бизнес, а также свои жалобы и отклики алматинцы могут в сall-центре 1424.