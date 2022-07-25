В Казахстане стартовал прием заявлений на августовское ЕНТ

Прием заявок для участия в августовском ЕНТ начался 25 июля и продлится до 30 июля. Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования. Само тестирование пройдет с 10 по 13 августа, сообщает Zakon.kz.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе.

Августовское ЕНТ пройдет в электронном формате с 10 по 13 августа.

При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.