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В Казахстане стартовал прием заявлений на августовское ЕНТ

стартовал прием заявлений на августовское ЕНТ Фото: национальный центр тестирования
Прием заявок для участия в августовском ЕНТ начался 25 июля и продлится до 30 июля. Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования. Само тестирование пройдет с 10 по 13 августа, сообщает Zakon.kz.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе.

Августовское ЕНТ пройдет в электронном формате с 10 по 13 августа.

При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июль, не смогли набрать пороговый балл. Без порогового балла они не смогут поступить в высшие учебные заведения страны. Для того, чтобы у абитуриентов была возможность зачислиться на платное отделение, мы проводим августовское ЕНТ. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования. Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев

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Анастасия Стативкина
Министерство просвещения РК Казахстан
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