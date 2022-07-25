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Как сохранить эластичность кожи в жару

загар Фото: pixabay
Директор НИИ фундаментальной и прикладной медицины имени Атчабарова при КазНМУ имени Асфендиярова Тимур Салиев рассказал, что в жару нужно пить воду не только для предотвращения обезвоживания, но и для сохранения эластичности кожи, сообщает Zakon.kz.
Воздействие солнца, высоких температур и сильных ветров вызывает сухость кожи и солнечные ожоги. При обезвоживании кожа теряет эластичность. Кожа является самым большим органом тела, и правильная гидратация помогает сохранять эластичность и мягкость кожи.Директор НИИ фундаментальной и прикладной медицины имени Атчабарова при КазНМУ имени Асфендиярова Тимур Салиев

По словам специалиста, при перегреве системы организма начинают давать сбои, и без достаточного количества воды в организме тело не сможет правильно регулировать свою температуру посредством потоотделения, выдоха и потребления холодной воды.

Обезвоживание также снижает объем крови, что заставляет сердце работать усерднее, чтобы циркулировать кровь и кислород по всему телу. Это приводит к значительному усложнению повседневных задач, таких как ходьба или подъем по лестнице. Это также способствует усталости и тому, почему люди чувствуют себя «вялыми» при высоких температурах.Тимур Салиев

Согласно данным Национальной Академии наук, инженерии и медицины США ежедневное потребление жидкости составляет: около 3,7 литра жидкости в день для мужчин и около 2,7 литра жидкости в день для женщин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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