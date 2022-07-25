МВД планирует внести изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия

Министерство внутренних дел РК подготовило поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что граждане РК, достигшие 18-летнего возраста, имеют право приобретать гражданское оружие, за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

При этом гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны без права его ношения и наличия удостоверения охотника и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, охотничье пневматическое оружие могут приобретать казахстанцы по достижении 21-летнего возраста, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

При этом указывается, что огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие граждане РК, достигшие 21-летнего возраста, имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел без наличия удостоверения охотника.

Хранить и носить с собой огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие могут только казахстанцы, имеющие удостоверение охотника.

Хранить оружие необходимо в разукомплектованном виде в непригодном для стрельбы состоянии. Основные (составные) части оружия, непосредственно участвующее в производстве выстрела, следует хранить в отдельных сейфах.

Вместе с тем приобретать без разрешения можно сигнальное, охолощенное оружие, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно и конструктивно сходные с этим оружием изделия.

В случае смерти владельца гражданского оружия члены семьи в течение 10 рабочих дней должны передать оружие и патроны к нему в полицию по месту учета или ПЦХ до принятия решения о перерегистрации.

Согласно поправкам, приобретенное гражданское и служебное оружие должно быть зарегистрировано в семидневный срок со дня приобретения в территориальном органе внутренних дел, выдавшем разрешение на приобретение.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» до 5 августа.