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24 колледжа будут сотрудничать с крупными предприятиями Акмолинской области

образование колледжи студенты работа Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области проводится большая работа по подготовке востребованных кадров через развитие шефства предприятий над колледжами и масштабирование дуального обучения, а также обеспечение интеграции между предприятиями и учебными заведениями.

У колледжей области налажено сотрудничество с более чем 450 предприятиями. При учебных заведениях функционируют Индустриальные советы, в состав которых входят более 300 работодателей, которые участвуют в актуализации образовательных программ.

Кроме того, продолжается работа по увеличению охвата студентов дуальным обучением. Сегодня данная технология внедрена в 29 колледжах, доля студентов, обучающихся по госзаказу, охваченных дуальным обучением составила 22% (3947) (план РК - 22%).

В разработке образовательных программ и дуальном обучении принимают активное участие, такие крупные предприятия региона, как: АО «Тыныс», ТОО «КАИК», ТОО «НОВОПЭК», ТОО «Кокшетау Жолдары», АО «ЕПК Степногорск», ТОО «Кокшетауавтодор», ТОО «Регион Строй», АО «АК Алтыналмас», ТОО «Степногорск Энергокомплекс», ТОО «Eurasia Group Kazahstan», ТОО «Макинская птицефабрика», ТОО «Умай жер», ТОО «Армада-К», ТОО «Agrimer-Astyk», ТОО «Камкор Локомотив», ТОО «Жаксылык Агро», ТОО «Агрофирма Родина» и ТОО «КазАгроЭксперт».

24 госколледжа заключили меморандумы и договора с предприятиями о шефстве, а именно по вхождению представителей предприятий в попечительские и индустриальные советы, организации практики студентов и стажировки педагогов на базе предприятий, оснащению мастерских оборудованием.

Активное сотрудничество уже дает свои плоды.

Между АО «АК Алтын Алмас» и ГККП «Горнотехнический колледж, г.Степногорск» подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве, запланировано вложение порядка 70 млн тенге на ремонт учебных помещений и лаборатории обогащения полезных ископаемых, а также оснащение второй лаборатории обогащения полезных ископаемых, создание реального мини-производства.

Также, договор подписан между АО «Европейская подшипниковая корпорация» над ГККП «Высший колледж, г.Степногорск», в рамках сотрудничества осуществляется регулярное обслуживание мастерских колледжа и учебного оборудования, студенты колледжа проходят оплачиваемую производственную практику, осуществляется реализация дуального обучения, совместно развивается институт наставничества, педагоги колледжа проходят стажировку на базе предприятия. Между ТОО «Умай Жер» - ГККП «Агротехнический колледж, с.Красный Яр» и ТОО «Eurasia Group Kazakhstan» - ГККП «Высший агротехнический колледж, с.Чаглинка» налажена работа в участии и разработке образовательных программ; дуальное обучение; технологическая практика; стажировка мастеров производственного обучения; участие в чемпионатах WorldSkills в качестве независимых экспертов, председательство в комиссиях по квалификационным и демоэкзаменам; последующее трудоустройство выпускников; оснащение колледжей.

Стоит отметить, что в регионе успешно реализуется проект «Жас Маман», в котором участвуют 11 колледжей области.

На обновление обучающего оборудования колледжей было направлено 3,4 млрд. тенге. Оборудование приобретено по 19 специальностям.

В результате модернизации и внедрения международных стандартов, на базе колледжей - участников проекта «Жас маман» открыто 19 центров компетенций.

Колледжи - участники проекта «Жас Маман» определены базами проведения производственного обучения и профессиональной практики для колледжей с недостаточным уровнем оснащения материально-технической базы, что позволяет обеспечить мобильность педагогов и студентов.

В настоящее время 12 колледжей оказывают услуги по переподготовке, повышению квалификации слушателей по специальностям технического и обслуживающего труда.

На сегодняшний день направлено на краткосрочное обучение 379 человек или 70%, план на год - 544.

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