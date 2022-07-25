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Разгрузочными днями объяснили вид исхудавшей лисы в зоопарке Караганды

разгрузочные дни зоопарк Караганда Фото: Instagram/patriotkaragandy
Жителей Караганды озадачила исхудавшая лиса в Карагандинском зоопарке. Однако сотрудники парка успокоили общественность и заверили, что животное находится под должным присмотром и уходом, сообщает Zakon.kz.
Без слез не взглянешь. Лисы просто умирают от голода. Я подошла к сотруднице зоопарка и показала фото умирающих от голода лисиц. Она на меня наорала, заявив, что якобы они им устраивают разгрузочные дни и кушать по воскресеньям не дают! Это нормально? — говорится в подписи к фото из зоопарка.

Тем временем в пресс-службе зоопарка сделали заявление.

Ежегодно мы объясняем нашим посетителям, что проходит сезон линьки у животных. Сбрасывается зимняя шерсть, животные уже не накапливают жир, как перед зимой. Линьке подвержены все животные на планете, в этот период времени животные приобретают не самый привлекательный вид. Зимой они выглядят более упитанными за счет более густой шерсти.Пресс-служба Карагандинского зоопарка

Также отмечено, что питание у животных насыщенное и полностью соответствует стандартам. Ежедневно они получают мясо, курицу, рыбу, яйца, овощи.

Что касается разгрузочного дня – это мировая практика, применяемая в зоопарках. Считается, что голодные или разгрузочные дни оказывают положительное воздействие на организм, помогают ему очиститься от накопившихся в клетках вредных веществ, справиться с воспалительными процессами, нейтрализовать воздействие свободных радикалов и в целом оздоровить организм как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной, а именно – помогают продлить срок жизни животного.Пресс-служба Карагандинского зоопарка

Сотрудник зоопарка заявил, что парк посетили два специалиста Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Они убедились в том, что животные находятся под должным присмотром и уходом.

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Анастасия Московчук
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