Взятка за трудоустройство: 6 млн тенге штрафа заплатит директор

В Туркестанской области за получение взятки вынесен приговор директору школы. Она заплатит штраф 6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

21 июля Тюлькубасский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении директора школы Майлыкент Тюлькубасского района Акмарал Айсадыковой.

По приговору суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе.

Айсадыкова признана виновной в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге от учителя английского языка за трудоустройство и общее покровительство по работе. Департамент Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области

Приговор не вступил в законную силу.