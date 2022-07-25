Взятка за трудоустройство: 6 млн тенге штрафа заплатит директор
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области за получение взятки вынесен приговор директору школы. Она заплатит штраф 6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
21 июля Тюлькубасский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении директора школы Майлыкент Тюлькубасского района Акмарал Айсадыковой.
По приговору суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе.
Айсадыкова признана виновной в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге от учителя английского языка за трудоустройство и общее покровительство по работе. Департамент Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области
Приговор не вступил в законную силу.
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