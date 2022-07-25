Масштабная операция по поиску в ВКО завершилась: ребенок найден

Трехлетний ребенок в Уланском районе Восточного Казахстана найден. Его с 24 июля искали полицейские, спасатели, волонтеры и неравнодушные жители, сообщает Zakon.kz.

В результате поисковой операции сотрудником криминальной полиции Айдаром Дюйсенбаевым потерявшийся трехлетний Адилхан Сейсембай был найден в поле в 3 км от места жительства. Пресс-служба ДП ВКО

В настоящее время ребенок находится дома с родителями.

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Как отмечалось ранее, чтобы найти ребенка, развернули масштабную поисковую операцию. Территория села была поделена на 16 секторов, каждый из которых тщательно отрабатывался.