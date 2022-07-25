Диетолог назвал спортивное питание, которое вызывает ожирение

Неправильное употребление протеиновых батончиков может привести к необратимым процессам. Вместо роста мышц произойдет ожирение, говорят специалисты, передает Zakon.kz.

Протеиновый батончик – звучит красиво и спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи. Дело в том, что там много калорий и, если употреблять такую еду не в спортзале во время интенсивных занятий, то мы не пускаем в работу эти калории. Cпортивный врач и диетолог Илья Мелехин

По словам диетолога, протеиновые батончики стоит употреблять в качестве перекуса, если человек не обедает на работе, сообщает радио Sputnik.

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