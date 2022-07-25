Наконец-то направляюсь домой: мужчину всю ночь искали в горах Алматы

Фото: Instagram/roso_kazakhstan

24 июля в районе урочища Кок-Жайляу потерялся 35-летний мужчина. В его поисках участвовали семь спасателей, сообщает Zakon.kz.

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