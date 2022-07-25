Наконец-то направляюсь домой: мужчину всю ночь искали в горах Алматы
Фото: Instagram/roso_kazakhstan
24 июля в районе урочища Кок-Жайляу потерялся 35-летний мужчина. В его поисках участвовали семь спасателей, сообщает Zakon.kz.
Информация о его пропаже поступила в дежурно-диспетчерское отделение РОСО в семь часов вечера.
Спасатели РОСО обследовали территорию данных координат в районе речки Батарейки, местность со стороны ущелья Просвещенец, продолжая поисковые работы, которые усложнялись вечерним временем суток.Пресс-служба ГУ «РОСО МЧС РК»
Поиски продолжались всю ночь до утра 25 июля.
В 10:05 спасатели нашли потерявшегося мужчину, оказали всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Затем его спустили до безопасного места.Пресс-служба ГУ «РОСО МЧС РК»
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