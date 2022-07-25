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Фонд «Даму» пилотно внедряет факторинг в региональную программу Almaty Business

тенге программа Даму Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» совместно с акиматом Алматы увеличивают объем финансирования МСБ. На реализацию и совершенствование региональной программы льготного кредитования Almaty Business решено направить дополнительно 5 млрд тенге.

Таким образом, общий бюджет программы составит 26,5 млрд тенге.

Господдержка направлена на кредитование предпринимателей города под 6% годовых, а также планируется внедрить возможность финансирования факторинговых сделок. В качестве еще одного новшества программы планируется внести возможность поддержки субъектов промышленного парка с максимальной суммой финансирования до 500 млн тенге на проект.

Программа Almaty Business успешно реализуется с 2019 года. В целях дальнейшего стимулирования развития МСБ города решено внедрить возможность получения господдержки через инструмент факторинга. Данный инструмент актуален и востребован предпринимателями для пополнения оборотных средств и предотвращения кассовых разрывов. Фонд «Даму» в дальнейшем также намерен распространить данную практику и на другие программы льготного финансирования.Зампредседателя правления фонда «Даму» Бахытжан Макажанов

Механизм факторинга удобен для предпринимателей. В ситуации, когда по договору покупатель не сразу оплачивает поставщику за товар или услугу, реализовать принцип «здесь и сейчас» позволяет сделка факторинга. То есть поставщик передает факторинговой компании или специализирующемуся на этом финансовому институту (фактору) права получить дебиторскую задолженность от контрагента. В свою очередь, фактор выплачивает предпринимателю необходимую сумму и берет комиссию за свою услугу.

В ходе реализации программы будет установлена единая ставка вознаграждения в размере 6% годовых для кредитов и 8,5% годовых для факторинговых сделок.

С начала реализации этой программы в Алматы поддержано 211 проектов на общую сумму 27,3 млрд тенге. Это позволило создать 1340 рабочих мест и обеспечить 26,6 млрд тенге налоговых поступлений в бюджет.

Льготное кредитование МСБ будет осуществляться через банки второго уровня, микрофинансовые организации и лизинговые компании. В случае недостаточности залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться гарантиями фонда «Даму».

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