Мы никогда не перестанем быть многонациональным государством — Рустам Кайрыев

Какое оно — новое поколение казахстанской молодежи, зависит ли от нее судьба страны, судьба народа, рассказал в интервью журналисту Zakon.kz председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана, член Ассамблеи народа Казахстана Рустам Кайрыев.

Мир нужно менять через единство и сплоченность, а не через войны и конфликты

– Рустам, вы уже много лет ведете большую общественную деятельность, но у нас многие считают, что общественная деятельность — бесполезное занятие, пустая трата времени. Что бы вы им сказали, вам не обидно слышать такие слова?

– Это ошибочное мнение, это не так. Сегодня государство обращает большое внимание на общественников и волонтеров, и это похвально. Все мы видим, какая сейчас ощущается нехватка кадров, и обратить внимание на общественников, особенно работающих бесплатно десятки лет во благо страны из чувства патриотизма — очень даже правильно. Это люди, которые постоянно находятся среди народа и знают его потребности, проблемы, знают, как можно их решить.

Есть чиновники и государственные представители, которые активно сотрудничают с общественными деятелями и прислушиваются к их советам. Но есть и такие, которые всю жизнь работали на зарплату, но при этом пытаются учить патриотизму годами бесплатно работающих общественников и волонтеров. Как это понять? По-моему, тут должно быть наоборот.

Общественная деятельность — не пустое занятие, она дает много преимуществ во всех отношениях.

– В каких, например?

– Во-первых, это личностный рост, это социальный лифт по карьере, это постоянные знакомства и расширение круга соратников, друзей, коллег.

Во-вторых, общественная деятельность меняет твое восприятие мира, мотивирует тебя на благородные поступки, воспитывает в тебе такие качества, как патриотизм, ответственность, сострадание к окружающему миру. К окружающему миру — означает заботу не только о людях, но и о животных, о природе, это означает гармонию с самим собой и со всем тем, что тебя окружает. Думаю, нет смысла кому-либо доказывать, что менять мир через единство и сплоченность лучше, чем через войны и конфликты.

Поэтому важным направлением нашей деятельности является развитие единства всего казахстанского общества. Может, слишком высокопарно сказано, но это так.

– Вы часто говорите о новых форматах работы. Что это за форматы?

– Тенденции не стоят на месте, вокруг нас все совершенствуется, меняется, и мы это видим. Поэтому ко всем и ко всему нужные новые прогрессивные подходы, включая политику. Вот в июне прошел референдум по конституционным изменениям, и мы, молодежь Ассамблеи народа Казахстана, как и многие другие молодежные организации, приняли в нем активное участие.

Несмотря на все политические реформы, в таком полиэтничном государстве, как Казахстан, неизменным остается одно — единство. Но и оно требует обновления подходов, поэтому в АНК сейчас тоже проходят реформы, изменяются методы работы Совета матерей, Ассоциации предпринимателей, наших медиаторов, в том числе молодежи. С этой целью была создана новая организация «Ассамблея жастары», обновлен состав молодых кадров и создан Совет наставников, чтобы опыт и новые креативные подходы работали в тандеме.

История не раз показала, что в государствах, шагающих в ногу с инновациями, происходит стремительный рост экономики и благосостояния народа, а вместе с тем — переоценка духовных и культурных ценностей. Поэтому важно иметь современное видение, искать новые инструменты работы, и даже такое популярное нынче слово, как «хайп», которое почему-то стало ассоциироваться только с шумихой отрицательного характера, хотя оно обозначает быстрый успех, можно использовать по уму.

Когда мы вместе – мы казахстанцы

– Это, как говорится, «лирическое отступление». А теперь давайте конкретно о делах ваших. Чем вы собственно занимаетесь? Не дублирует ли «Ассамблея жастары» функции Ассамблеи народа Казахстана?

– Ожидаемый вопрос (улыбается). Многие думают, что это «мама» и «дочь», что Ассамблея народа Казахстана создана только для этнокультурных объединений, а «Ассамблея жастары» — для молодежи этих этнокультурных объединений. Это не так. «Ассамблея жастары» также занимается общегосударственными задачами с привлечением этнокультурных объединений, в том числе интеграцией представителей этнических групп в единое казахстанское общество.

Если вы посмотрите состав членов АНК, то увидите, что там, наряду с известными представителями казахской национальности, немало представителей других этносов и народностей, которые вносят большой неоценимый вклад в развитие нашего государства. Нам всем важно понимать, что, помимо равных прав, у нас также имеются равные обязанности и ответственность перед страной. В этом ценность нашей уникальной казахстанской демократии.

Направлений работы у нас много, по каждому из них запланированы отдельные проекты, мы, как и другие молодежные организации, объединяем студентов крупных вузов города Алматы, которые вместе с представителями молодежи этнокультурных объединений занимаются волонтерством.

К примеру, во время локдауна, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, наши волонтеры посетили более трех тысяч семей, привезли им продукты питания. Также посещают ветеранов войны, оказывают помощь малоимущим семьям. Ежегодно мы участвуем в акции «Дорога в школу», покупаем детям тетради, карандаши и другие необходимые школьные принадлежности. Сейчас готовим акцию «Маленький шаг к большой мечте», предусматривающую помощь матерям-одиночкам с возможностью заработка на дому.

Члены «Ассамблеи жастары» принимают активное участие во всех городских мероприятиях — культурных, экологических, образовательных, благотворительных, спортивных, патриотических и многих других. Мы являемся инициаторами и авторами таких проектов, как «Ағаштарға қамқор бол», «Рақмет жер ана», соавторами проекта по развитию государственного языка «Қазақша Tea Talk» и так далее.

Активно реализовывают проекты и молодежные крылья этнокультурных объединений, входящих в состав молодежи АНК. Как председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана, могу сказать, что нами было трудоустроено более 800 молодых людей, проведены мероприятия по профориентации молодежи, бесплатные юридические консультации. Сейчас делаем упор на современные медиапроекты.

– Что это за проекты?

– Как вы знаете, сегодня во всем мире неуклонно растет зависимость от информационных технологий, они эффективно и массово используются людьми во всех сферах жизнедеятельности. Социальные сети, мобильные приложения, цифровые услуги заменили многое и стали для нас привычным образом жизни. Мы находим сообщества, объединения людей, связанных одними интересами путем своих гаджетов, и сейчас нам не надо идти за информацией, она сама приходит к нам, достаточно лишь провести пальцем по экрану.

С появлением новых инструментов PR меняются и тенденции в общественно-политической деятельности среди молодежи, благодаря социальным сетям молодые и эффективные общественники становятся как рок-, поп- или рэп-звезды. Их читают, им подражают, к их мнениям прислушиваются. В принципе, «хайп» сегодня доступен каждому, главное,– правильно креативить.

Поэтому, изучив информационный рынок, мы начали делать проекты современного характера, блоги, в которых доносим важность единства через разные жанры на доступном для молодежи языке. Так, начата работа над такими авторскими проектами, как «Гурмандары», где в интересной форме показываем разнообразность кухни этносов Казахстана, или блог-проект «поХАБАРим», в котором говорим об актуальных на сегодня темах. К запуску готовится еще ряд проектов.

Кроме того, среди представителей нашей организации развиваем качества современных блогеров, освещающих деятельность с новыми принципами, без чрезмерной официозности, интересно, креативно, оперативно. Наши ребята смело экспериментируют и в вопросах подачи информативных материалов. Это делается для того, чтобы расширить аудиторию своих читателей, пользователей, ведь через свои посты мы освещаем не только важность единства, но и государственные программы по развитию молодежи, а их довольно много, они интересные, полезные и доступные.

– Рустам, а как молодежь смотрит на идею Нового Казахстана, они хотят участвовать в этом процессе и вообще, верят ли в это?

– Конечно, верят. Все хотят жить в Новом Казахстане. Совсем недавно мы стояли на пороге Нового Казахстана и переступили его, сделав первый шаг — проведение референдума по конституционным изменениям.

К сожалению, в построении Нового Казахстана могут мешать коррупция и бюрократия, с которыми люди сталкиваются практически на всех уровнях, но пришло время победить это зло, и это не просто слова.

Сегодня появилось новое поколение молодых чиновников и депутатов, они не выглядят как бюрократы, не ведут себя как бюрократы, они открытые, доступные, отзывчивые, патриотично настроенные, живут в формате Нового Казахстана, но их мало. Верим, что проведенный референдум поможет переломить ситуацию в пользу передовых представителей нашего общества и нашего государства, а не иждивенцев и карьеристов, протирающих штаны.