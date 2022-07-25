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Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ

В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса Фото: rail-news.kz
В социальных сетях распространяют информацию, что с 1 сентября движение всех поездов приостанавливаются в связи коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО «НК «Казахстан темир жолы», опровергли рассылку о приостановлении движения поездов с 1 сентября из-за COVID-19.

В КТЖ прокомментировали отмену движения поездов

Фото: соцсети

В связи изменением графика курсирования поездов, временно было приостановлено движение. При этом на все указанные поезда возобновляется поэтапно продажа билетов. Пресс-служба АО «НК «Казахстан темир жолы»

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