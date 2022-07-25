Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
Фото: rail-news.kz
В социальных сетях распространяют информацию, что с 1 сентября движение всех поездов приостанавливаются в связи коронавирусом, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе АО «НК «Казахстан темир жолы», опровергли рассылку о приостановлении движения поездов с 1 сентября из-за COVID-19.
Фото: соцсети
В связи изменением графика курсирования поездов, временно было приостановлено движение. При этом на все указанные поезда возобновляется поэтапно продажа билетов. Пресс-служба АО «НК «Казахстан темир жолы»
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