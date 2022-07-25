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Европа собрала «команду мечты» на теннисный матч со сборной мира

Теннис Кубок Рода Лейвера Фото: Instagram/lavercup
С 23 по 25 сентября в Лондоне пройдет традиционный турнир — Кубок Рода Лейвера, который проводится между сборной Европы и мира. Честь европейцев в этом году будут защищать члены «Большой четверки» — Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и Роджер Федерер, передает Zakon.kz.

Информацию официально объявила пресс-служба соревнований. Состязания в этом сезоне примет Лондон. Все четверо вышеназванных теннисистов являются самыми титулованными в истории мирового тенниса. Лидер здесь Рафаэль Надаль (22 титула из турниров «Большого шлема»), далее идут Новак Джокович (21), Роджер Федерер (20) и Энди Маррей (3).

Это единственный турнир, где можно сыграть в команде с ребятами, которые обычно твои соперники. Выступление вместе с Рафой, Роджером и Энди, моими главными соперниками, будет совершенно уникальным моментом в истории тенниса.Новак Джокович

Турнир назван в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лейвера, который признан как один из величайших игроков в истории спорта.

За все время проведения матча «Европа — Мир», начиная с 2017 года, команды встречались четыре раза, и во всех случаях успех был на стороне европейцев.

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Куандык Шынасилов
Лондон
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