«Железная» леди: жительница Нур-Султана посвятила себя мужской профессии

Жительница столицы Наталья Косарева половину своей жизни посвятила профессиям, которые традиционно считают мужскими. 17 лет она работала машинистом крана. А последние четыре года зарабатывает сваркой металла, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сюжете Первого канала Евразия, родные и друзья говорили Наталье, что это не женское дело. Но она была непреклонна.

В свои 44 леди с «железным» характером ловко управляется с металлом. Она в сварочной маске и с держаком в руках трудится в цеху наравне с мужчинами. Говорит, работать плечом к плечу с сильным полом – ей не привыкать. До того, как научиться укрощать железо, она 17 лет была машинистом крана.

У моего братишки есть свой сварочный цех. Начинала с того, что брала какую-то работу и делала вместе со своими ребятами. Потом арендовала свой цех. Потихоньку приобретала все новые и новые инструменты. Наталья Косарева, электросварщик

Отмечено, что Наталье подвластен любой металл. Работает и с железом, и с чугуном. Сегодня у нее свой бизнес и три работника в подчинении.

За рабочей экипировкой, как говорится в сюжете, трудно разглядеть заботливую маму и любящую бабушку. У Натальи две дочери. Старшая работает в цеху у матери маляром. Девушка считает, что поддержка близких очень важна. Особенно в развитии собственного дела.

Я у мамы работаю еще аналитиком. Помогаю нашему совместному делу, так сказать. Основное – работа маляром. В день я крашу около 25 планшетов. Моя мама – мой прямой начальник. Как начальник, наверное, человек, который всегда поддержит. Она компетентна во многих вопросах. Маргарита, дочь Натальи Косаревой

Кроме того, свободное от работы время Наталья любит проводить с внучкой. Маленькая Эмилия открыла для нее новый мир. Мир, в котором можно забыть про сильную женщину с «железным» характером и превратиться в нежную и заботливую бабушку.