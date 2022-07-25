Хоккеист «Монреаля» Пол Байрон помог спасти летчика гидросамолета

Форвард «Монреаль Канадиенс» Джеймс Пол Байрон принял участие в спасательной операции гидросамолета, который упал в воду на озере Лак де Сейбл в канадской провинции Квебек, сообщает Zakon.kz.

Хоккеист со своими близкими во время происшествия ловил рыбу недалеко от места аварии. Первую помощь пилоту оказал случайный свидетель данного крушения, который в это время катался по озеру на гидроцикле. После чего подоспела помощь со стороны Пола Байрона.

Канадский хоккеист на своей странице в Instagram отметил, что настоящим героем этой спасательной операции стал водитель гидроцикла, который первым оказался на месте крушения и отстегнул ремень безопасности пилота, прежде чем его эвакуировали на сушу.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.