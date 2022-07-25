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Уголовное дело по факту создания финпирамиды Eden Life расследуют в Нур-Султане

Нур-Султан Фото: Zakon.kz
Установлены лица, которые заключали с доверчивыми жителями договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты, передает Zakon.kz.
Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Департамент расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере.

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Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, покупаясь на рекламу Eden Life в хостинге Youtube. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

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Ирина Лукичева
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