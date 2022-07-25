Уголовное дело по факту создания финпирамиды Eden Life расследуют в Нур-Султане

Фото: Zakon.kz

Установлены лица, которые заключали с доверчивыми жителями договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты, передает Zakon.kz.

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