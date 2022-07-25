Жара, дожди, пыльная буря — прогноз погоды в Казахстане на 26 июля

Фото: pexels

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26 июля. По республике ожидается сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

В западной половине, днем на севере, в горных районах юго-востока РК пройдут дожди, на севере Актюбинской области — сильные дожди с грозами, градом, шквалом. Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. По республике ветер усилится до 15-20 м/с. В восточной половине Казахстана сохранится погода преимущественно без осадков. РГП «Казгидромет» На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской областей, на юге Атырауской области, на юге, востоке Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Улытауской, Северо-Казахстанской областей, на юге Костанайской, Карагандинской областей, в предгорных районах Алматинской области сохранится сильная жара. Днем на большей части Алматинской области, на западе, юге Жамбылской области, на севере, востоке Жетысуской области сохранится очень сильная жара. РГП «Казгидромет» В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +31...+33°С. В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем +36...+38°С. В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +24...+26°С, днем +37...+39°С. Читайте также Новые области и районы Казахстана получат свои коды «Немного похудели»: верблюдов в джипе сняли на видео в Мангистау «Железная» леди: жительница Нур-Султана посвятила себя мужской профессии

Следите за новостями zakon.kz в: