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7,15 трлн тенге поступило в госбюджет за полгода

более 7 трлн тенге собрано налогов за полгода Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за шесть месяцев 2022 года исполнен на 106,4% с поступлением в 7,15 трлн тенге. Об этом говорилось на коллегии в Комитете госдоходов МФ РК по итогам работы за полугодие, сообщает Zakon.kz.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления в государственный бюджет увеличились на 2,3 трлн тенге, или в 1,5 раза. За указанный период обеспечено поступлений в бюджет дополнительных резервов в сумме 567,2 млрд тенге. Комитет госдоходов МФ РК

Также отмечено повышение эффективности камерального контроля и налогового аудита на 162,7 млрд тенге.

Всего органами госдоходов за полгода оказано 9,9 млн государственных услуг налогового и таможенного направлений, из них 99% – в электронном виде.

По сравнению с первым полугодием 2021 года доля электронных услуг выросла на 1,9%. Более того, 97% граждан, обратившихся в контакт-центр органов госдоходов для получения консультаций, положительно оценили работу операторов.

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Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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