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«Немного похудели»: верблюдов в джипе сняли на видео в Мангистау

поиски Мангистау Фото: pixabay
Фермер в Мангистауской области потерял двух верблюдов около пяти месяцев назад. Теперь же в Казнете распространяют видео, как животные в машине добираются домой, сообщает Zakon.kz.

По словам фермера, как отмечено в публикации мangystaumedia.kz, нашлись верблюды все-таки благодаря «узын кулак».

Он заявляет, что сразу же поехал за ними, как узнал об их местонахождении.

Оба в грязи. Немного похудели, но в росте добавили. Я их помыл и погрузил в машину, чтобы отвезти домой, – рассказал фермер.

Также сказано, что в настоящее время стоимость одного верблюда в Мангистау достаточно высока, дешевле 600-700 тыс. тенге найти сложно.

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Анастасия Московчук
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