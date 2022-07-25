Названы здания с самой низкой энергоэффективностью в Казахстане

Парадокс – в Казахстане больше всего тратят энергию не заводы и предприятия, а здания и транспорт. Зданиями с самой низкой энергоэффективностью оказались соцобъекты, передает Zakon.kz.

Руководитель Управления по энергосбережению и повышению энергоэффективности МИИР РК Сауле Инаханова отмечает, что в рейтинге энергоемкости ВВП Казахстан отстает от развитых стран в 3,5 раза, но обогнал северного соседа – Россию. Исследование Всемирного банка показало, что по секторам экономики промышленность стала более энергоэффективной, а жилой сектор и коммерческие здания, а также транспорт увеличили поглощение энергии.

Заместитель председателя правления Института развития электроэнергетики и энергосбережения Дархан Курманбаев считает, что к улучшению показателей в промышленности привела политика по улучшению энергоэффективности и энергосбережению. И теперь настала пора взяться за улучшение энергоэффективности в других сферах.

Мы проанализировали 8 тыс. соцобъектов (больницы, школы и садики), у них затраты – 78%, класс энергоэффективности – Е, это самый низкий класс. Нужно заняться этой нишей, поднять класс энергоэффективности этих зданий. Нужно внедрять мероприятия в госсекторе, может быть хорошая экономия энергия. Основной потенциал улучшения энергоемкости – 40% – как раз у бюджетных организаций. Дархан Курманбаев

Есть вопросы по энергоэффективности бизнес-центров и другой коммерческой недвижимости под офисы. Член ассоциации Qaz Property Александр Деревянко подсчитал, что только в столице 1,7 млн кв. м офисных помещений, общегодовое потребление энергии офисными зданиями столицы энергии составляет 384 тыс. мегаватт. И если бизнес-центры будут пользоваться современными технологиями, то смогут экономить до 165 кВт на 1 кв. м, или 4290 тенге. Годовая экономия может составить до 295 тыс. мегаватт, или 77% всей энергии, потребляемой ныне офисными зданиями столицы.

Да, нужно внедрять технологии, но есть проблемы в виде отсутствия государственных стимулов для внедрения собственниками коммерческих помещений энергосберегающих технологий. Мы считаем, что необходимы льготы, пересмотр тарифа на электроэнергию, чтобы она была привлекательнее теплосетей. Также, на наш взгляд, необходимо внедрение положений о том, что госкомпании должны размещаться в зданиях только с высокой энергоэффективностью. Александр Деревянко

Что касается транспорта, то снижение энергоэффективности в этой сфере эксперты связывают с большим количеством автомобилей, которые ввозились из других государств.

Несмотря на то, что всем есть куда расти, сегодня рост энергоэффективности зафиксирован в уличном освещении.

Половина светильников в 87 городах страны сегодня стали светодиодными. Экономия составила более 620 млн тенге в год. Мы видим, что это доступно, быстро и эффективно. Создавая условия для привлечения инвесторов в сферу энергосбережения, думаю, государство сможет повысить энергоэффективность в Казахстане. Заместитель председателя правления Института развития электроэнергетики и энергосбережения Дархан Курманбаев