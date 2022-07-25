Безработные акмолинцы предпенсионного возраста смогут трудоустроиться

В Акмолинской области ведется активная работа по трудоустройству граждан. Особенное внимание удаляется социально уязвимым слоям населения. Об этом рассказала руководитель управления координации, занятости и социальных программ Дина Ахметжанова.

В рамках исполнения Программы повышения доходов населения до 2025 года по итогам первого полугодия 2022 года в Акмолинской области создано 11 709 новых рабочих мест, что составляет 61,8% к годовому плану (17 649). За первое полугодие активными мерами занятости охвачено 2564 граждан, или 80,4% к годовому плану (3190), в том числе по первому рабочему месту: лица, ищущие работу, безработные лица из числа молодежи не старше 29 лет, в том числе из категории NEET-молодежи 74, или 80,4% к годовому плану (92). Дина Ахметжанова

Также стало известно, что продолжительность работы на первом рабочем месте увеличилась с 12 до 18 месяцев, а размер оплаты – с 20 МРП (63 600 тенге) до 30 МРП (95 400 тенге).

В текущем году впервые реализуются две новые меры занятости.

Первая – это контракт поколений. По нему на трудоустройство направлены 11 человек. Участниками данной меры являются выпускники учебных заведений, завершившие обучение в течение двух лет, и не старше 29 лет, продолжительность договора составляет шесть месяцев.

Вторая – серебряный возраст. По этой программе направлены 60 человек. Участниками являются безработные лица предпенсионного возраста, продолжительность участия – не более 12 месяцев, заработная плата 50% от размера зарплаты, но не более 30 МРП (95 400 тенге).

Помимо этого, в текущем году запланирована выдача грантов на реализацию новых бизнес-идей для 487 человек в сумме 596,7 млн тенге, в том числе 260 грантов для молодежи.

Не остались без внимания и социально уязвимые слоя населения: в регионе запланировано открытие четырех центров по поддержке и сопровождению семей в городах Кокшетау, Косшы, Степногорске и Атбасарском районе в форме коммунальных государственных учреждений при отделах занятости и социальных программ.

На открытие центров из областного бюджета будет выделено 40 млн тенге (по 10 млн тенге на каждый центр). На базе центров планируется предоставлять помощь в социальной адаптации, обучении, предпринимательской инициативе, оказывать комплексное консультирование по принципу «одного окна» (юридические, психологические, социальные, жилищные и др. вопросы) для 9 тыс. многодетных семей, 3 тыс. семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, 2 тыс. малообеспеченных и других социально уязвимых категорий.