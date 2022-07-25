Жителей Узбекистана перестанут доставлять в органы внутренних дел для установления личности

Кабинет министров Узбекистана утвердил Положение о порядке проведения электронной идентификации граждан в общественных местах сотрудниками подразделений патрульно-постовой службы органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2023 года в стране будет поэтапно внедряться система «Е-патруль», а практика доставления гражданина в ОВД для установления его личности будет отменена. Все данные будут проверяться онлайн, а деятельность патрульного – фиксироваться на бодикамеру, пишет norma.uz.

Сотрудник органов при остановке лица обязан объяснить причины и основания этого. Установление личности будет проводиться посредством проверки документов, удостоверяющих личность, либо системы «E-патруль» в случаях, если есть основания:

подозревать, что лицо совершило преступление или правонарушение или находится в розыске;

предполагать, что человек может знать о совершенном преступлении или правонарушении;

считать, что есть другие законные основания для задержания лица.

При этом гражданин, не имеющий при себе документа, удостоверяющего личность, доставляется в орган внутренних дел в случаях:

если его личность не может быть установлена онлайн;

при установлении разыскиваемых или пропавших без вести лиц;

при сопротивлении в процессе установления личности;

при задержании в момент совершения правонарушения в общественном месте.

Документ вступил в силу с 22 июля 2022 года.