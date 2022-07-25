Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в ряде регионов Казахстана

Чрезвычайная пожарная опасность 26 июля Фото: ДЧС Алматы
Синоптики РГП «Казгидромет» дали прогноз погоды на 26 июля в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Днем 26 июля на западе, юге Улытауской области ожидается гроза, ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +38°C. На юге, востоке области – чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане – сильная жара +35°C.

Днем 26 июля на юге Карагандинской области – ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с, сильная жара +35°C. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром 26 июля на севере Кызылординской области – гроза. Днем на севере, в центре области – пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, в центре области, 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40°C. В городе Кызылорда, как и на большей части области, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля на севере, северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

26 июля днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, севере области и в Актобе – гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный при грозе, порывы 15-20 м/с.

Читайте также

Казахстанские недропользователи перейдут на новую систему учета нефти с 2024 года

Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате

Как будут измерять среднюю скорость автомобиля в Казахстане

Константин Вноровский
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Брин развелся с женой из-за Илона Маска
Сооснователь Google развелся с женой из-за Илона Маска
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
Полиция, ПДД, Казахстан
Некоторые водители не смогут оплатить штраф за нарушения со скидкой 50%
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
Шымкент ребенок кома
Трехлетний малыш упал в бассейн в Шымкенте: он в коме
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления