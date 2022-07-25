Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в ряде регионов Казахстана

Синоптики РГП «Казгидромет» дали прогноз погоды на 26 июля в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Днем 26 июля на западе, юге Улытауской области ожидается гроза, ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +38°C. На юге, востоке области – чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане – сильная жара +35°C.

Днем 26 июля на юге Карагандинской области – ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с, сильная жара +35°C. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром 26 июля на севере Кызылординской области – гроза. Днем на севере, в центре области – пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, в центре области, 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40°C. В городе Кызылорда, как и на большей части области, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля на севере, северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

26 июля днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, севере области и в Актобе – гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный при грозе, порывы 15-20 м/с.