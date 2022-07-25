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В Алматы грабитель напал с ножом на женщину в ее квартире

19-летний грабитель напал на алматинку с ножом Фото: Zakon.kz
В Алматы 19-летний житель Алматинской области совершил вооруженный налет на женщину в ее квартире, сообщает Zakon.kz.

В ее квартиру он проник поздно ночью. Пригрозив ножом, он потребовал отдать ему сбережения и ценности.

Женщина подчинилась. Кроме того, злоумышленник завладел ее сотовым телефоном, после чего через мобильное приложение снял с ее банковского счета деньги. Женщина сразу же сообщила об этом в полицию.

Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа, которая вычислила нападавшего и в последующем задержала его. В порядке ст. 128 УПК РК подозреваемый в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 192, ч. 2, п. 4 УК РК «Разбойное нападение с применением оружия», водворен в ИВС. Он – житель Панфиловского района Алматинской области.Начальник Управления полиции Ауэзовского района Алматы Улан Абулхайыр

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Лариса Черненко
Алматы
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