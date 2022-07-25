В Алматы грабитель напал с ножом на женщину в ее квартире

В Алматы 19-летний житель Алматинской области совершил вооруженный налет на женщину в ее квартире, сообщает Zakon.kz.

В ее квартиру он проник поздно ночью. Пригрозив ножом, он потребовал отдать ему сбережения и ценности.

Женщина подчинилась. Кроме того, злоумышленник завладел ее сотовым телефоном, после чего через мобильное приложение снял с ее банковского счета деньги. Женщина сразу же сообщила об этом в полицию.