Религиозно безграмотные люди легко попадают в ловушку миссионеров – подполковник КНБ

Эксперт-психолог республиканской информационно-разъяснительной группы при Министерстве информации и общественного развития РК, подполковник КНБ в отставке Лола Шакимова рассказала в интервью Zakon.kz о том, как вербуют молодых людей и могут ли они вернуться к прежней жизни.

– Лола Сергеевна, что представляют собой деструктивные религиозные организации?

– Деструктивные религиозные организации – это такие организации, объединения, течения, где лидеры, прикрываясь канонами религии, удовлетворяют свои эгоцентрические потребности, как-то: мотивация денег, власть над референтной группой адептов, самореализация личности.

Оказавшись в ловушке у таких миссионеров, человек полностью теряет контроль над своим «Я». Деструктивная религиозная организация осуществляет тотальный контроль над поведением, сознанием, эмоциями и восприятием адепта. Так у человека формируется туннельное, узкое восприятие, что является благоприятной почвой для его зомбирования.

– Кто из молодых людей особенно подвержен зомбированию?

– Мы, психологи, к наиболее подверженным зомбированию личностям относим тех молодых людей, у которых отсутствует критичность мышления, в частности, маргинальную и асоциальную молодежь. Пребывая в состоянии фрустрации, они хотят самореализоваться как личности.

Учитывая данный фактор, лидеры деструктивных религиозных организаций пытаются завлечь в свои ряды новых адептов и довольно эффективно применяют такие психологические приемы, как буквализм, подмена религиозных понятий. К сожалению, большая часть адептов считаются неофитами, то есть религиозно безграмотными лицами. По этой причине и на фоне наличия психологических проблем они легко попадают под влияние миссионеров.

– Что вы имеете в виду под психологическими проблемами?

– Психологических проблем достаточно много. К ним можно отнести чувство неудовлетворенности собой, сложность общения с окружающими людьми, непонимание, отсутствие морально-психологической поддержки со стороны близких, отсутствие друзей, неудачи в личной жизни, формирование пограничного состояния, приводящего человека к депрессивным расстройствам и так далее.

– Как идет вербовка в ряды деструктивных течений?

– Рекрутство в деструктивные религиозные организации в основном осуществляется через интернет, где молодежь проводит большую часть своего времени. Поэтому мы советуем быть бдительными в контактах с незнакомыми людьми, которые довольно хорошо осведомлены о психологии личности и общения, имеют знания в этой области и умело применяют их в работе с адептами.

Недавно я посмотрела интересный художественный фильм под названием «Профайл». Молодая журналистка пытается понять, как ведется рекрутство девушек со стороны террористических организаций. Они завлекают девушек, визуализируя картины прекрасной будущей жизни, если девушка согласится стать женой одного из боевиков этой организации.

Журналист – грамотная девушка с признаками критичности мышления – сама не заметила, как влюбилась через интернет в одного из боевиков. Спрашивается, почему не заметила?

Первая причина: у нее имелись психологические проблемы – сложности общения с парнем, конфликты на работе, отсутствие поддержки со стороны ближнего окружения.

Вторая причина: вербовщик, который осуществлял рекрутство, был внешне привлекательным, уверенным молодым человеком, с которым приятно было общаться. Он сразу же понял психологическое состояние девушки и, применяя психологические приемы и методы воздействия, начал полностью ею манипулировать. Так девушка-журналист оказалась в плену его очарования. Фильм познавателен и поучителен, особенно для молодых людей.

– Что происходит с человеком, когда он попадает в ловушку миссионеров?

– Они отворачивают нового адепта от собственной семьи, внушая, что у него уже появилась новая семья, настоящая. Семья – важный институт социализации личности, где формируются такие понятия, как социальная и национальная идентичность, любовь ко всему, что окружает человека.

Человеком вне семьи легче управлять, манипулировать. Но самое главное то, что новому адепту внушают, что мир разделен на чужих и на своих, где к «чужим» можно проявлять враждебность. Так в матрице характера нового адепта появляются беспричинная агрессивность, конфликтность, протестность поведения. Новый адепт живет принципами новой «семьи», занимая позицию аутсайдера, то есть человека вне общества.

– И как долго это может продолжаться? Неужели жертвы вербовщиков не понимают, во что они вляпались? Это же очевидно.

– К сожалению, это адепт начинает понимать только в конце. Тогда он осознает, что оторван от реальности, что у него изменились направленность личности, ценностные ориентации, взгляды, убеждения и так далее.

– А к прежней жизни, в свою семью такие люди могут вернуться?

– Могут, но для этого им необходимо пройти так называемый курс реабилитации деструктивного религиозного самосознания, который ведут центры реабилитации жертв деструктивных религиозных организаций. Там работают очень грамотные психологи, религиоведы, теологи, имамы, они могут оказать предметную высокопрофессиональную помощь в рамках ресоциализации таких адептов, поэтому не надо бояться идти к ним, они конкретно помогают человеку. И словом, и делом.