Подрядчика отстранили от строительства дороги в Алматинской области

В соцсетях появилось видео, на котором жители региона протестуют против того, что участок дороги Кокпек – Кеген – Тюп не ремонтируется. В АО «НК «КазАвтоЖол» прокомментировали ситуацию, передает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что в связи с ненадлежащим исполнением обязательств договор с подрядной организацией, которая проводила строительные работы на 58-63-м км автомобильной дороги Кокпек – Кеген – Тюп, расторгнут.

Начались конкурсные процедуры по определению новой подрядной организации. Подрядчик будет определен в 20-х числах августа текущего 2022 года, тогда же и возобновятся строительные работы. Пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева

До начала строительных работ дорогу будут выравнивать грейдером.