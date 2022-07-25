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Подрядчика отстранили от строительства дороги в Алматинской области

Подрядчика отстранили от строительства дороги в Алматинской области Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В соцсетях появилось видео, на котором жители региона протестуют против того, что участок дороги Кокпек – Кеген – Тюп не ремонтируется. В АО «НК «КазАвтоЖол» прокомментировали ситуацию, передает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что в связи с ненадлежащим исполнением обязательств договор с подрядной организацией, которая проводила строительные работы на 58-63-м км автомобильной дороги Кокпек – Кеген – Тюп, расторгнут.

Начались конкурсные процедуры по определению новой подрядной организации. Подрядчик будет определен в 20-х числах августа текущего 2022 года, тогда же и возобновятся строительные работы.Пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева

До начала строительных работ дорогу будут выравнивать грейдером.

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