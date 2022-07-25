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Очистить нацпарки от мусора за день поручили в правительстве

Очистить нацпарки от мусора за один день поручили в Казахстане Фото: borovoe.kz
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел совещание с участием центральных и местных исполнительных государственных органов по вопросам обеспечения надлежащего состояния мест отдыха, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане в течение этого года наблюдается рост количества туристов, передает пресс-служба премьер-министра РК.

За семь месяцев почти в два раза выросло число туристов в Бурабае, составив порядка 550 тыс. человек (в 2021 году – 300 тыс. человек). Количество посетителей национальных парков Алматинского горного кластера увеличилось на 50% по итогам первого полугодия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года горный курорт «Шымбулак» посетили вдвое больше туристов.

Из-за этого увеличилась нагрузка на мягкую инфраструктуру, особенно на предмет содержания курортных зон в чистоте и порядке. Отмечается нехватка мусорных контейнеров, в большей степени в курортных зонах Бурабай, Алаколь, Имантау-Шалкар, нацпарках Алматинского региона, Мангистау.

Ералы Тугжанов поручил в однодневный срок обеспечить вывоз твердо-бытовых отходов с территории национальных парков и курортных зон с увеличением периодичности вывоза, а также установить дополнительные контейнеры для сбора твердо-бытовых отходов.

В целях оперативного реагирования по вопросам повышения качества сервиса поручено оцифровать процесс сбора жалоб и предложений туристов через широкое внедрение модуля shagym.kz.

Особое внимание в ходе совещания уделено вопросам безопасности туристов. Как известно, в начале июля крупный пожар охватил несколько баз отдыха на берегу Алаколя в области Абай. Кроме этого, участились случаи несоблюдения правил безопасности на акваториях с фактами гибели людей.

Вице-премьер поручил местным исполнительным органам усилить меры безопасности на местах в рамках увеличения количества спасателей и внедрения службы туристской полиции.

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