Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Детей в детском саду травят химикатами – в Минздраве опровергли очередной фейк

Фейк о детском саде Фото: кадр из видео
В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором мужчина в маске, с помощью автоматического опрыскивателя распыляет некое вещество на территории детского сада в Кокшетау. Многие из пользователей решили, что детей травят. Вещество, якобы вызывает рвоту и диарею, сообщает Zakon.kz.

Как передает Stopfake.kz, видео прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Как рассказали в ведомстве, на видео показана плановая дезинсекционная обработка, которую проводило ТОО «Кокшетау Дезинфекция». Обработка проходила в нерабочее время – 22 июля 2022 года в 20:00, когда детей на площадке детского сада не было.

Подобная обработка проводится периодически по плану для уничтожения насекомых, в данном случае против муравьев и ос. Обработка проведена обученным персоналом разрешенными средствами в Республике Казахстан. Уважаемые жители области, хотим вас успокоить, что данные необходимые мероприятия никак не связаны с коронавирусной инфекцией, как пишут в комментариях некоторые подписчики паблика. Просим не поддаваться дезинформации и не распространять ее. Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев

Таким образом, предположения о том, что детей намеренно травят химикатами в детских садах, – фейк. Как и появившаяся информация о том, что таким образом используют вакцины против COVID-19 с истекшим сроком годности.

Читайте также

Овощи и фрукты с большим содержанием нитратов выявили в Актюбинской области

Советы юриста: как установить группу инвалидности людям с синдромом Дауна

Диетолог назвал спортивное питание, которое вызывает ожирение

Константин Вноровский
Минздрав РК Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Брин развелся с женой из-за Илона Маска
Сооснователь Google развелся с женой из-за Илона Маска
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
Полиция, ПДД, Казахстан
Некоторые водители не смогут оплатить штраф за нарушения со скидкой 50%
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления