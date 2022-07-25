Детей в детском саду травят химикатами – в Минздраве опровергли очередной фейк
Как передает Stopfake.kz, видео прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
Как рассказали в ведомстве, на видео показана плановая дезинсекционная обработка, которую проводило ТОО «Кокшетау Дезинфекция». Обработка проходила в нерабочее время – 22 июля 2022 года в 20:00, когда детей на площадке детского сада не было.
Подобная обработка проводится периодически по плану для уничтожения насекомых, в данном случае против муравьев и ос. Обработка проведена обученным персоналом разрешенными средствами в Республике Казахстан. Уважаемые жители области, хотим вас успокоить, что данные необходимые мероприятия никак не связаны с коронавирусной инфекцией, как пишут в комментариях некоторые подписчики паблика. Просим не поддаваться дезинформации и не распространять ее. Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев
Таким образом, предположения о том, что детей намеренно травят химикатами в детских садах, – фейк. Как и появившаяся информация о том, что таким образом используют вакцины против COVID-19 с истекшим сроком годности.