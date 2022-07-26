Стали известны подробности смертельного ДТП под Атырау

На 19-м км трассы республиканского значения Атырау – Уральск столкнулись автомобили Toyota Prado и ВАЗ, сообщает Zakon.kz.

ДТП случилось на 19-м километре трассы Атырау – Уральск. Toyota Prado и ВАЗ ехали навстречу друг другу. От столкновения легковушку выбросило с дороги, и она перевернулась, передает КТК.

Машина была так повреждена, что очевидцы сравнили ее со скомканным листом бумаги. Погибли водитель и два пассажира. Чтобы извлечь их тела, сотрудникам ДЧС пришлось резать смятый металл на части.

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О личности погибших в полиции пока не сообщают. Известно только, что за рулем внедорожника находилась 27-летняя девушка. Она не пострадала. Пассажиров в ее автомобиле не было.

В полиции о предварительных версиях случившегося не говорят. Участок трассы, где случилась авария, в регионе считается не сильно загруженным.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ скончались на месте. На данный момент ведется расследование. Официальный представитель ДП Атырауской области Дана Тилек