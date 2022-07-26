В гибели 24 овец на трассе признали виновным пастуха
Фото: pixabay
Утром 25 июля на 400 км трассы Атырау - Актобе водитель автомобиля Ravon R4 сбил стадо овец, сообщает Zakon.kz.
Как передает департамент полиции Атырауской области, пострадали 24 овцы, ущерб по предварительным оценкам составляет 1 200 000 тенге.
В отношении правонарушителя, пасущего овец, составлен административный протокол по части 2 статьи 408 КоАП РК за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных. Пресс-служба ДП Атырауской области
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