15-летнюю девочку спасли на Капшагайском водохранилище

Купавшаяся на Капшагайском водохранилище 15-летняя девочка едва не утонула, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 25 июля 2022 года в 19:45. Сотрудники оперативно-спасательного отряда города Конаев ДЧС Алматинской области патрулировали район городского пляжа №7 на Капшагайском водохранилище.

Получив сигнал о происшествии, поспешили на помощь.

Девочка заплыла на 150 метров от берега и в какой-то момент начала тонуть. Спасатели оперативно отреагировали и вытащили ее из воды.