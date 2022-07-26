15-летнюю девочку спасли на Капшагайском водохранилище
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Купавшаяся на Капшагайском водохранилище 15-летняя девочка едва не утонула, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 25 июля 2022 года в 19:45. Сотрудники оперативно-спасательного отряда города Конаев ДЧС Алматинской области патрулировали район городского пляжа №7 на Капшагайском водохранилище.
Получив сигнал о происшествии, поспешили на помощь.
Девочка заплыла на 150 метров от берега и в какой-то момент начала тонуть. Спасатели оперативно отреагировали и вытащили ее из воды.
Спасенная была доставлена на берег и передана родителям. С родителями и другими отдыхающими проведена разъяснительная беседа по соблюдению безопасности на воде. Пресс-служба ДЧС Алматинской области
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