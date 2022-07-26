В США изучают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян

Объявление ЧС позволит администрации президента США получить полномочия по сбору данных о случаях оспы обезьян и прививках. Эти данные в настоящее время не передаются федеральному правительству, сообщает Zakon.kz.

Администрация Джо Байдена изучает возможность введения режима ЧС в США из-за вспышки оспы обезьян. Также власти страны планируют назначить координатора для ответных мер в борьбе с распространением вируса, сообщает The Washington Post.

С мая за пределами Африки было подтверждено около 17 000 случаев заболевания, в том числе почти 2900 в Соединенных Штатах.

Хотя новые случаи заболевания были в подавляющем большинстве среди геев и бисексуалов, эксперты предупреждают, что вирус, вероятно, распространится на другие группы.

Первые два случая оспы обезьян у детей в США были подтверждены 22 июля, по всей вероятности, в результате совместного проживания с инфицированным взрослым.

Власти страны надеются принять решение об объявлении ЧС на этой неделе. Тогда же будет сообщено об около 800 000 дополнительных дозах вакцины.