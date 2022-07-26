Проблемы со зрением увеличивают риск деменции

Систематический обзор и метаанализ 16 исследований, в которых приняли участие 76 373 человека показал, что пожилые люди с невылеченными проблемами со зрением могут иметь более высокий риск развития деменции, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования, опубликованные в рецензируемом журнале Aging and Mental Health, продемонстрировали необходимость дополнительного изучения проблем со зрением у пожилых людей.

Это исследование является одним из первых, в котором оценивалась связь между проблемами зрения и когнитивными показателями у пожилых людей путем всестороннего изучения всех доступных популяционных исследований на английском языке. Наши результаты дополняют растущие доказательства того, что ухудшение зрения является фактором риска развития деменции. доцент Центра медицинской информатики Пекинского университета Бэйбэй Сюй

По его словам, взаимосвязь между проблемами со зрением и деменцией остается неясной, но диагностика и лечение заболеваний глаз могут быть полезными как для улучшения качества жизни, так и для потенциального замедления или прекращения потери памяти.

Отмечается, что в Великобритании насчитывается до миллиона человек с деменцией, и по мере старения населения ожидается, что это число будет расти. Ожидается, что к 2050 году это число увеличится до 1,6 миллиона человек.

Это заболевание серьезно влияет на жизнь людей. По мере развития болезни у людей будет усиливаться потеря памяти, а также личностные и поведенческие изменения. В конечном итоге пожилые люди будут полностью зависеть от помощи.

На основе этих исследований ученые изучили взаимосвязь между нарушениями зрения и когнитивными результатами у пожилых людей. Они обнаружили, что:

Люди с проблемами зрения имели повышенный риск когнитивных нарушений и деменции, независимо от того, было ли их нарушение зрения зарегистрировано самостоятельно или диагностировано с помощью объективных показателей.

Вероятность возникновения когнитивных нарушений была на 137% выше среди людей, у которых были проблемы со зрением, по сравнению с теми, у кого их не было.

Люди, у которых изначально были проблемы со зрением, имели на 41% повышенный риск развития когнитивных нарушений и на 44% повышенный риск развития деменции по сравнению с теми, у кого этого не было.

Бэйбэй Сюй подчеркнул, что полученные результаты указывают на важность регулярного осмотра зрения и раннего выявления проблем.

Ученые намерены изучить эффективность лечения проблем со зрением у пожилых людей для предотвращения старческих болезней мозга.