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Умер актер Пол Сорвино, сыгравший роль мафиози в «Славных парнях»

актер Славные Парни Фото: Instagram/mirasorvino
За свою карьеру Пол снялся почти в 50 фильмах. Он наиболее известен по роли мафиози Пола Цицерона в фильме Мартина Скорсезе 1990 года «Славные парни», сообщает Zakon.kz.

Актер Пол Сорвино скончался в возрасте 83 лет, сообщает TMZ.

Представитель Сорвино Роджер Нил, подтвердил информацию о смерти актера. Его не стало утром 25 июля. Рядом с ним была его супруга Ди Ди.

Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших артистов, когда-либо украшавших экран и сцену.супруга актера Ди Ди

Сорвино дебютировал в кино в 1970 году в комедии «Где Поппа?», известен по роли в телесериале «Закон и порядок», выступал на Бродвее.

За карьеру в Голливуде Сорвино снялся более чем в сотне фильмов. Он сыграл Генри Киссинджера в фильме 1995 года «Никсон» и Фульхенцио Капулетти в фильме 1996 года «Ромео + Джульетта».

Одной из последних работ Сорвино стала роль в сериале «Крестный отец Гарлема», он сыграл Фрэнка Костелло.

Пол Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Бруклине. Его отец был иммигрантом из Италии. Пол хотел стать оперным певцом до того, как увлекся актерским мастерством во время учебы в Американской музыкально-драматической академии в Нью-Йорке.

У Сорвино была тяжелая форма астмы, он осваивал различные дыхательные техники, чтобы справиться со своим состоянием. Он написал книгу-бестселлер «Как стать бывшим астматиком» и основал Фонд Сорвино по борьбе с астмой.

У него остались трое детей, среди которых — оскароносная актриса Мира Сорвино.

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