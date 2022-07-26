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В горах Алматы загорелся сухостой, огонь тушат с помощью вертолетов

Сухостой горит в горах Алматы Фото: ДЧС Алматы
Пожар в горах Алматы тушат при помощи вертолетов МЧС РК и Службы спасения 109 с водосливными устройствами объемом в три тонны, сообщает Zakon.kz.

25 июля около 20:00 в ДЧС поступило сообщение о загорании сухой травы в ущелье Кимасар.

Из-за темного времени суток пожарным пришлось подниматься к склону в пешем порядке и без спецтехники. По прибытии они установили горение отдельными очагами на площади 0,06 га.

Для тушения пожарные используют ранцевые огнетушители «Ермак», хлопушки и лопаты. Они также проводят опашку места загорания.

На месте работают 178 человек из состава ДЧС, Службы спасения 109, РГКП «Казавиалесохрана», инспекторов Иле-Алатауского ГНПП, а также два вертолета Ми-8 АМТ, которые осуществляют сброс воды.

Жителей и гостей города попросили отказаться от разведения костров и курения в горно-лесистой местности.

В ДЧС напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности на особо охраняемых природных территориях грозит административный штраф от 300 тыс. тенге.

При серьезных последствиях виновных могут привлечь к уголовной ответственности.

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