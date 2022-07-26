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Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог

Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог Фото: pexels
Семейный психолог, коуч Элена Гамаюн рассказала, что женщины иногда, не подозревая этого, сами подталкивают любимых мужчин к измене, сообщает Zakon.kz.
Неправильно всю ответственность перекладывать на женщину. Существует тип мужчин, у которых такое мировоззрение: они считают себя самцами, обязанными привлечь как можно больше самок. Но это, скорее, из разряда психологических нарушений. Семейный психолог Элена Гамаюн

По информации «Доктор Питер», если у женщины именно такой муж, она в этой истории ни при чем, но бывают и другие ситуации.

Типы связи между партнерами:

  • эмоциональная — это сердечная любовь, забота друг о друге, важный момент, который объединяет людей;

  • сексуальная — речь об интимной близости, когда оба получают удовольствие от нее, радуются желанию;

  • мировоззренческая — речь о взаимопонимании, общих целях и общих интересах.

Разрушение любой из этих связей подталкивает мужчину к измене.

Нет удовольствия от интима, обесценивание поддержки и внимания, различия в интересах — в этом случае мужчина может начать искать другую женщину, с которой получится или восстановить разорванную связь, или получить все три сразу. Семейный психолог Элена Гамаюн

Разочарование

До свадьбы она была доброй, хозяйственной и заботливой. А после — как подменили, хотя еще некоторое время держалась. Женщина оказалась не такой, какой ее видел мужчина, и он разочарован.

Занижение самооценки

Согласитесь, никто не хочет быть слабым, неказистым, бестолковым. Но иногда дамы в выражениях не стесняются, оскорбляют своего мужчину и наедине, и прилюдно. А тем временем мужчина хочет быть сильным, умным, великим. Он отправляется на поиски женщины, которая разглядит в нем эти качества.

Измена — это проблема двух сторон, а не только женщины, или только мужчины. Женщины, кстати, тоже изменяют.Семейный психолог Элена Гамаюн

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