Курсы валют на 26 июля в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 26 июля 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 475,92 (-7,96), к евро – 487,2 (-4,37), к рублю – 8,2 (-0,17). Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,7 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,8 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,6 тенге, продажи – 7,8 тенге. Читайте также Урсула фон дер Ляйен: ЕС выделил Украине €1 млрд Глава Нацбанка сообщил, при каких условиях регулятор сможет снизить базовую ставку Доллар резко подешевел на торгах

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