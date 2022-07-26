Лидер «Тараза» Бауыржан Байтана переходит в «Актобе»

Полузащитник футбольного клуба «Тараз» Бауыржан Байтана сменил место работы и на днях наденет майку «Актобе». Соответствующее соглашение уже достигнуто между жамбылским клубом и футболистом, сообщает Zakon.kz.

На игрока сборной Казахстана по ходу сезона регулярно поступали предложения о переходе в другой клуб, передает пресс-служба южан. И вот на днях выгодное для футболиста предложение было сделано со стороны клуба «Актобе». Оно являлось долгосрочным и устроило полузащитника.

Фото: Instagram/fctaraz.official

В результате контракт с «Таразом» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Учитывая, что актюбинский клуб ставит высокие цели в национальном первенстве, было принято решение о трансфере игрока. Нам очень жаль прощаться с таким мастером, который являлся стержнем команды и ее подлинным лидером. Решение далось нелегко, но мы не можем предложить игроку аналогичный по условиям контракт ввиду известных всем имеющихся финансовых затруднений. Директор ФК «Тараз» Жандос Ахметов

Сам же игрок свой переход в западноказахстанский клуб объяснил новым этапом повышения по карьерной лестнице

Век футболиста короток. Я уже в том возрасте, когда принято оглядываться назад и думать о своих желаниях. А сейчас я горю желанием завоевать трофей. Ухожу я совсем не по финансовым причинам. Это вопрос амбиций, роста. Вряд ли кто-то может упрекнуть меня в том, что я не старался для своего «Тараза». В каждом матче выкладывался на все сто. И делал все, чтобы мой клуб и город были достойно представлены в казахстанском футболе. Но пришло время выйти из зоны комфорта и бросить себе новый вызов. Бауыржан Байтана

В свою очередь, руководство «Тараза» призывает местных болельщиков не переживать из-за ухода «казахстанского Баджо».

«Тараз» продолжит ставить высокие цели и радовать болельщиков новыми победами. Желаем Бауыржану успехов и удачи в новом клубе. В рядах команды остаются другие лидеры, на которых можно уверенно положиться. Кроме того, выросла достойная смена, и многие молодые игроки уже сегодня демонстрируют зрелую игру, выходя за команду в ответственных матчах. Жандос Ахметов

Получайте яркие эмоции от лучших футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 млн тенге каждую неделю!