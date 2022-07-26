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Лидер «Тараза» Бауыржан Байтана переходит в «Актобе»

Футбол Переход Актобе Фото: Instagram/fctaraz.official
Полузащитник футбольного клуба «Тараз» Бауыржан Байтана сменил место работы и на днях наденет майку «Актобе». Соответствующее соглашение уже достигнуто между жамбылским клубом и футболистом, сообщает Zakon.kz.

На игрока сборной Казахстана по ходу сезона регулярно поступали предложения о переходе в другой клуб, передает пресс-служба южан. И вот на днях выгодное для футболиста предложение было сделано со стороны клуба «Актобе». Оно являлось долгосрочным и устроило полузащитника.

Футбол Переход Актобе

Фото: Instagram/fctaraz.official

В результате контракт с «Таразом» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Учитывая, что актюбинский клуб ставит высокие цели в национальном первенстве, было принято решение о трансфере игрока. Нам очень жаль прощаться с таким мастером, который являлся стержнем команды и ее подлинным лидером. Решение далось нелегко, но мы не можем предложить игроку аналогичный по условиям контракт ввиду известных всем имеющихся финансовых затруднений.Директор ФК «Тараз» Жандос Ахметов

Сам же игрок свой переход в западноказахстанский клуб объяснил новым этапом повышения по карьерной лестнице

Век футболиста короток. Я уже в том возрасте, когда принято оглядываться назад и думать о своих желаниях. А сейчас я горю желанием завоевать трофей. Ухожу я совсем не по финансовым причинам. Это вопрос амбиций, роста. Вряд ли кто-то может упрекнуть меня в том, что я не старался для своего «Тараза». В каждом матче выкладывался на все сто. И делал все, чтобы мой клуб и город были достойно представлены в казахстанском футболе. Но пришло время выйти из зоны комфорта и бросить себе новый вызов.Бауыржан Байтана

В свою очередь, руководство «Тараза» призывает местных болельщиков не переживать из-за ухода «казахстанского Баджо».

«Тараз» продолжит ставить высокие цели и радовать болельщиков новыми победами. Желаем Бауыржану успехов и удачи в новом клубе. В рядах команды остаются другие лидеры, на которых можно уверенно положиться. Кроме того, выросла достойная смена, и многие молодые игроки уже сегодня демонстрируют зрелую игру, выходя за команду в ответственных матчах.Жандос Ахметов

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