Золотые обручальные кольца подорожали в Казахстане почти на 40% за год

Производство ювелирных изделий в Казахстане составило 478,4 млн тенге за январь – май текущего года, увеличившись с 451,3 млн тенге в аналогичный период прошлого года, передает Zakon.kz.

В региональном разрезе наибольший объем производства был сконцентрирован в Алматы: 43,3% от РК, или 207,3 млн тенге, против 215,3 млн тенге годом ранее, пишет energyprom.kz.

В тройке лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (117,8 млн тенге) и Карагандинская область (98,7 млн тенге).

В целом за 2021 год производство в секторе составляло 1,6 млрд тенге — почти вдвое больше, чем за 2020 год.

По итогам июня текущего года стоимость ювелирных изделий и часов в Казахстане выросла на 1,8% за месяц и на 35,3% за год. В том числе золотые обручальные кольца подорожали на 38,9% за год, наручные часы — на 15,2%.

В региональном разрезе цены на ювелирные изделия и часы заметнее всего выросли в Северо-Казахстанской области — на 61% за год. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (плюс 60,6% за год) и Нур-Султан (плюс 52,5% за год).