Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Золотые обручальные кольца подорожали в Казахстане почти на 40% за год

кольца, золото, металл Фото: pexels
Производство ювелирных изделий в Казахстане составило 478,4 млн тенге за январь – май текущего года, увеличившись с 451,3 млн тенге в аналогичный период прошлого года, передает Zakon.kz.

В региональном разрезе наибольший объем производства был сконцентрирован в Алматы: 43,3% от РК, или 207,3 млн тенге, против 215,3 млн тенге годом ранее, пишет energyprom.kz.

В тройке лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (117,8 млн тенге) и Карагандинская область (98,7 млн тенге).

В целом за 2021 год производство в секторе составляло 1,6 млрд тенге — почти вдвое больше, чем за 2020 год.

По итогам июня текущего года стоимость ювелирных изделий и часов в Казахстане выросла на 1,8% за месяц и на 35,3% за год. В том числе золотые обручальные кольца подорожали на 38,9% за год, наручные часы — на 15,2%.

В региональном разрезе цены на ювелирные изделия и часы заметнее всего выросли в Северо-Казахстанской области — на 61% за год. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (плюс 60,6% за год) и Нур-Султан (плюс 52,5% за год).

 

Читайте также

Оказали ли антироссийские санкции влияние на казахстанцев

Ирина Лукичева
Алматы Казахстан Карагандинская область Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
Брин развелся с женой из-за Илона Маска
Сооснователь Google развелся с женой из-за Илона Маска
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления