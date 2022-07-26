К 2026 году в Жетысуской области увеличат посевные площади сахарной свеклы

В Жетысуской области посевные площади сахарной свеклы планируют увеличить до 15 тыс. га к 2026 году. В частности, в 2023 году – до 8,1 тыс. га, в 2024 году – до 10,7 тыс. га, в 2025 году – до 12,2 тыс. га. В 2022 году этот вид культуры посеян на 6,2 тыс. га.

По данным пресс-службы регионального акимата, планируется собрать 210 тыс. тонн и произвести 20 тыс. тонн свекловичного сахара.

За последние 7 лет посевные площади сахарной свеклы увеличены в 7,4 раза (с 1,2 тыс. га в 2014 году до 8,9 тыс. га в 2021 году), а объем продукции, реализованной на переработку, – в 19,8 раз (с 9,9 до 196 тыс. тонн). Пресс-служба областного управления сельского хозяйства

Также отмечено, что производством белого сахара в области продолжают осуществлять Коксуский и Аксуский сахарные заводы.

В текущем году за 1 тонну реализованной продукции аграриям будет выплачено по 30 тыс. тенге (со стороны завода – 15 тыс. тенге, за счет субсидий – 15 тыс. тенге), что на 8 тыс. тенге больше, чем в 2021 году.

Кроме того, с 2021 года Коксуский сахарный завод занимается производством тростникового сахара.

В прошлом году было переработано 41 тыс. тонн сырья, произведено 40 тыс. тонн тростникового сахара. В текущем году получена квота на 48 тыс. тонн, на сегодняшний день переработано 29,4 тыс. тонн тростникового сырья, объем произведенного сахара – 28,5 тыс. тонн.

К ноябрю 2022 года, по данным пресс-службы, на Аксуском заводе планируется установить и ввести в эксплуатацию линию по переработке камыша.

Таким образом, оба завода будут работать круглогодично, перерабатывая как свекловичное, так и тростниковое сырье.

В ведомстве также уточнили, в 2023 году планируется увеличить посевные площади сахарной свеклы в Аксуском (1200 га), Алакольском (500 га), Сарканском (1200 га) районах и реализовать на Аксуском сахарном заводе 100,0 тыс. тонн сырья на переработку.

В целом к 2026 году посевные площади сахарной свеклы планируется увеличить до 15 тыс. га.

В планах также имеется запуск третьего сахарного завода, расположенного в Алакольском районе.

С предложением о его реабилитации к представителям трех международных финансовых институтов обратился аким области Бейбит Исабаев в ходе состоявшейся на днях встречи.

Тем временем для стабилизации цен на сахар подписан меморандум между Социально-предпринимательской корпорацией, Коксуским сахарным заводом и торговыми сетями «Магнум», «Смолл», «Тоймарт» об отгрузке 2 тыс. тонн сахара по цене 450 тенге за килограмм. Также с Аксуским сахарным заводом по оборотной схеме заключен контракт на 1500 тонн.

Ведется в регионе и работа по развитию семеноводства.

В настоящее время в области Жетісу насчитывается 12 аттестованных производителей семян, которыми производится 1,4 тыс. тонн семян кукурузы на зерно, 10,5 тыс. тонн семян зерновых колосовых культур и 2,5 тыс. единиц сева сахарной свеклы. В следующем году в Кербулакском районе на базе компании «ОТ «Агрохолдинг» будет начато производство семян картофеля. Сначала будет освоено 60 га, планируется произвести 1,8 тыс. тонн семян, что покроет 30% от имеющейся потребности. Пресс-служба акимата Жетысуской области

Также сказано, что объем производства картофеля и овощей покрывает потребность населения области на 100%.

Однако, по уточнению ведомства, есть проблемы с хранением и распространением в межсезонье. Так, емкость имеющихся картофелехранилищ составляет 7,5 тыс. тонн, а овощехранилищ – только 5,5 тыс. тонн. Для решения этих вопросов необходимо строительство дополнительных складов в городах Ушарал, Жаркент, Талдыкорган.

Актуален и вопрос обеспечения современной сельскохозяйственной техникой.

В области зарегистрировано 20,3 тыс. единиц сельхозтехники, 65% которой эксплуатируется более 10 лет. Уровень обновления в среднем составляет около 4% в год. В связи с этим согласно плану, утвержденному министерством сельского хозяйства, необходимо приобрести 468 единиц новой техники. На сегодняшний день завезено 375 единиц техники и прицепов на сумму 3,9 млрд тенге, план выполнен на 80%. Приобретено 198 тракторов, 177 прицепов на сумму около 1 млрд тенге.

Что касается обеспечения минеральными удобрениями, то в ведомстве заявляют, их потребность составляет около 31 тыс. тонн. В этом году цены на них по сравнению с прошлым годом выросли в среднем в 1,7 раз. Для удешевления стоимости минеральных удобрений из бюджета предусмотрено 1,5 млрд. тенге субсидий, выплачен 1,0 млрд. тенге за 12,1 тыс. тонн.

В целом по итогам первого полугодия в сельском хозяйстве достигнут рост на 1,8%, в торговле – на 3,2%, в экономику области привлечено 91 млрд. тенге инвестиций с ростом на 19,8%.