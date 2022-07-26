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Туристов в Казахстане стало больше

Туристов в Казахстане стало больше Фото: Zakon.kz
В Казахстан еженедельно прибывает не менее 11 тысяч иностранных туристов, сообщает Zakon.kz.

По итогам первого квартала количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения увеличилось на 21,5% (составив 1,13 млн человек).

Объектами размещения оказаны услуги на сумму 26,3 млрд тенге, что больше на 25,7% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Пресс-служба Министерства культуры и спорта

По информации ведомства, 550 тысяч человек посетили Щучинско-Боровскую курортную зону, это почти в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 240 тыс. человек посетили «Шымбулак» в рамках летнего сезона, это почти на 90 тыс. больше, чем в прошлогоднем летнем сезоне.

В этом году прогнозируется около 2 млн посещений национальных парков.

В глобальном рейтинге туризма по версии Всемирного Экономического Форума в 2021 году. Казахстан улучшил свои позиции и занял 66 место среди 117 стран (в 2019 году – 80 место из 140). Страна получила высокую оценку по таким показателям, как «Ценовая конкурентоспособность» ( 1 место), «Сезонность туризма» (26 место), «Природные ресурсы» (33 место), «Количество объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО» (42 место).

В 2021 году в Казахстане зафиксировано рекордное количество внутренних туристов – почти 7 миллионов человек.

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