Вор в руках унес баранов с базара в Нур-Султане

Фото: pixabay

Частный предприниматель в Нур-Султане заявил в полицию о крупной краже со скотного рынка. Стражи порядка задержали правонарушителя, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП столицы уточнили, что задержан 29-летний бывший работник рынка. Злоумышленник ночью тайно проник в ангарное помещение на рынке «Мал базар» по улице Алаш и украл туши пяти баранов. В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее работал на рынке грузчиком и знал расположение складских помещений. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, мужчина совершил кражу. Пресс-служба ДП Нур-Cултана По данному факту, как уточнили в ведомстве, проводится досудебное расследование по статье «Кража». Также отмечено, что задержанный заключен под стражу. Устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории столицы, добавили полицейские. Читайте также 6-летний мальчик погиб под колесами прицепа трактора в Ушарале «Там все живы?» – видео с ДТП на трассе прокомментировали в полиции Акмолинской области Многодетные родители найдены мертвыми на съемной квартире в Атырау

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