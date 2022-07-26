Вор в руках унес баранов с базара в Нур-Султане
Фото: pixabay
Частный предприниматель в Нур-Султане заявил в полицию о крупной краже со скотного рынка. Стражи порядка задержали правонарушителя, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДП столицы уточнили, что задержан 29-летний бывший работник рынка.
Злоумышленник ночью тайно проник в ангарное помещение на рынке «Мал базар» по улице Алаш и украл туши пяти баранов. В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее работал на рынке грузчиком и знал расположение складских помещений. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, мужчина совершил кражу.Пресс-служба ДП Нур-Cултана
По данному факту, как уточнили в ведомстве, проводится досудебное расследование по статье «Кража».
Также отмечено, что задержанный заключен под стражу.
Устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории столицы, добавили полицейские.
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