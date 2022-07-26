Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Вор в руках унес баранов с базара в Нур-Султане

Нур-Султан кража скотный рынок Фото: pixabay
Частный предприниматель в Нур-Султане заявил в полицию о крупной краже со скотного рынка. Стражи порядка задержали правонарушителя, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП столицы уточнили, что задержан 29-летний бывший работник рынка.

Злоумышленник ночью тайно проник в ангарное помещение на рынке «Мал базар» по улице Алаш и украл туши пяти баранов. В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее работал на рынке грузчиком и знал расположение складских помещений. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, мужчина совершил кражу.Пресс-служба ДП Нур-Cултана

По данному факту, как уточнили в ведомстве, проводится досудебное расследование по статье «Кража».

Также отмечено, что задержанный заключен под стражу.

Устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории столицы, добавили полицейские.

Читайте также

6-летний мальчик погиб под колесами прицепа трактора в Ушарале

«Там все живы?» – видео с ДТП на трассе прокомментировали в полиции Акмолинской области

Многодетные родители найдены мертвыми на съемной квартире в Атырау

Анастасия Московчук
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Драка в аэропорту Алматы полиция
Драка со стрельбой произошла в аэропорту Алматы
Подрядчика отстранили от строительства дороги в Алматинской области
Подрядчика отстранили от строительства дороги в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления