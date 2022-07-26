Спасла братьев-близнецов из горящего дома: школьницу наградили в Шымкенте

На прошлой неделе стало известно о героическом поступке 12-летней девочки, которая вынесла из горящего дома в Шымкенте годовалых братьев-близнецов, передает Zakon.kz.

Напомним, инцидент произошел 15 июля, сообщение в ДЧС Шымкента поступило в 22:03. Как оказалось, родители уложили детей спать, а сами отлучились в соседний дом за молоком. По словам маленькой героини, она обнаружила, что начался пожар, когда кресло стало полыхать огнем. Девочка пыталась потушить огонь, но пламя было слишком сильным. Подросток схватила сначала одного из братьев и вынесла на улицу, затем вернулась за вторым. Потушить пожар удалось еще до приезда спасателей — помогли соседи, но дом сгорел полностью. Причиной пожара явилось короткое замыкание кондиционера. Смелый поступок школьницы не остался без внимания руководства ДЧС, она была представлена к награде.

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Как сообщает издание оtyrar.kz, 12-летней Ане Саворовской Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана вручило медаль «За отвагу на пожаре». На торжественную церемонию пожарные пригласили всю семью юной героини.

Как отметила мама Ани Мария Саворовская, «конечно, я горжусь своей дочерью».

Дай Бог, чтобы, конечно, мне приходилось гордиться своей дочерью немножечко в других сферах, не в тушении пожаров, не в спасении детей. Хочу выразить большую благодарность всем тем, кто финансово помог, деньги нам перечислил, кто душою за нас болел, переживал. Всем большое спасибо. Мария Саворовская

Также сообщается, что нагрудные знаки «За добросовестную службу» и благодарственные письма получили четверо сотрудников ДЧС Шымкента.