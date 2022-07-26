Спасла братьев-близнецов из горящего дома: школьницу наградили в Шымкенте
Напомним, инцидент произошел 15 июля, сообщение в ДЧС Шымкента поступило в 22:03. Как оказалось, родители уложили детей спать, а сами отлучились в соседний дом за молоком. По словам маленькой героини, она обнаружила, что начался пожар, когда кресло стало полыхать огнем. Девочка пыталась потушить огонь, но пламя было слишком сильным. Подросток схватила сначала одного из братьев и вынесла на улицу, затем вернулась за вторым. Потушить пожар удалось еще до приезда спасателей — помогли соседи, но дом сгорел полностью. Причиной пожара явилось короткое замыкание кондиционера. Смелый поступок школьницы не остался без внимания руководства ДЧС, она была представлена к награде.
Как сообщает издание оtyrar.kz, 12-летней Ане Саворовской Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана вручило медаль «За отвагу на пожаре». На торжественную церемонию пожарные пригласили всю семью юной героини.
Как отметила мама Ани Мария Саворовская, «конечно, я горжусь своей дочерью».
Дай Бог, чтобы, конечно, мне приходилось гордиться своей дочерью немножечко в других сферах, не в тушении пожаров, не в спасении детей. Хочу выразить большую благодарность всем тем, кто финансово помог, деньги нам перечислил, кто душою за нас болел, переживал. Всем большое спасибо.Мария Саворовская
Также сообщается, что нагрудные знаки «За добросовестную службу» и благодарственные письма получили четверо сотрудников ДЧС Шымкента.
Со стороны руководства городского департамента было внесено предложение отметить действия сотрудников нашего ведомства, проявивших высокий профессионализм при выполнении пожарных и аварийно-спасательных работ. Приказом МЧС награды получили четыре сотрудника. Один специалист отмечен медалью «За отличную работу в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций», еще один – нагрудным знаком «За вклад в развитие системы гражданской защиты» и двум сотрудникам вручены благодарственные письма МЧС.Главный специалист Управления кадровой политики ДЧС Шымкента Нурмухамед Бостанбек